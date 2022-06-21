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«شيرى تيجو 3» تزيح «إم جى ZS» من قمة تراخيص الرياضية «SUV» محلياً

خلال مايو الماضى

«شيرى تيجو 3» تزيح «إم جى ZS» من قمة تراخيص الرياضية «SUV» محلياً
أحمد عوض

أحمد عوض

6:15 ص, الثلاثاء, 21 يونيو 22

 أزاحت «شيرى تيجو 3» منافستها «إم جى ZS» من صدارة قوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 579 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 440 مركبة، تلتها «هيونداى توسان» ثالثًا بواقع 353 سيارة.

«إم جى ZS»
«إم جى ZS»

وحلت «إم جى HS» فى المرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 326 سيارة، أعقبتها «أوبل موكا» خامسًا بواقع 229 وحدة.

وحصدت «كيا سبورتاج» المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 228 مركبة خلال تلك الفترة.

واحتلت «كيا اكسيد» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 202 مركبة، تلتها «إم جى ZS» فى المركز الثامن بإجمالى 200 وحدة.

يذكر أن «إم جى ZS» كانت تصدرت قوائم تراخيص الطرازات الرياضية «SUV» خلال الشهر الماضى.

وظهرت «سكودا كودياك» فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 126 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات المرخصة فى مصر بلغت نحو 12.4 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال مايو الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1شيرى تيجو 3579
2شيرى تيجو 7440
3هيونداى توسان353
4إم جى HS326
5أوبل موكا229
6كيا سبورتاج228
7كيا اكسيد202
8إم جى ZS200
9سكودا كودياك126
10جيلى أوكافانجو118
11رينو سانديرو106
12تويوتا فورتشنر99
13بيجو 300897
14هيونداى بايون84
15ستروين C483
16DFSK جلوري81
17رينو داستر71
18شيرى تيجو 7 برو70
19جاك J768
20جيتور X7066
21نيسان قاشقاي59
22بيجو 500866

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المصدر: الإدارة العامة للمرور    

أحمد عوض

أحمد عوض

6:15 ص, الثلاثاء, 21 يونيو 22