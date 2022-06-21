«شيرى تيجو 3» تزيح «إم جى ZS» من قمة تراخيص الرياضية «SUV» محلياً

أزاحت «شيرى تيجو 3» منافستها «إم جى ZS» من صدارة قوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 579 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 440 مركبة، تلتها «هيونداى توسان» ثالثًا بواقع 353 سيارة.

«إم جى ZS»

وحلت «إم جى HS» فى المرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 326 سيارة، أعقبتها «أوبل موكا» خامسًا بواقع 229 وحدة.

وحصدت «كيا سبورتاج» المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 228 مركبة خلال تلك الفترة.

واحتلت «كيا اكسيد» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 202 مركبة، تلتها «إم جى ZS» فى المركز الثامن بإجمالى 200 وحدة.

يذكر أن «إم جى ZS» كانت تصدرت قوائم تراخيص الطرازات الرياضية «SUV» خلال الشهر الماضى.

وظهرت «سكودا كودياك» فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 126 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات المرخصة فى مصر بلغت نحو 12.4 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال مايو الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 شيرى تيجو 3 579 2 شيرى تيجو 7 440 3 هيونداى توسان 353 4 إم جى HS 326 5 أوبل موكا 229 6 كيا سبورتاج 228 7 كيا اكسيد 202 8 إم جى ZS 200 9 سكودا كودياك 126 10 جيلى أوكافانجو 118 11 رينو سانديرو 106 12 تويوتا فورتشنر 99 13 بيجو 3008 97 14 هيونداى بايون 84 15 ستروين C4 83 16 DFSK جلوري 81 17 رينو داستر 71 18 شيرى تيجو 7 برو 70 19 جاك J7 68 20 جيتور X70 66 21 نيسان قاشقاي 59 22 بيجو 5008 66

إعداد المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور