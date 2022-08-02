«شيرى تيجو 3» تحسم صدارة الـ«SUV» بالنصف الأول

حسمت «شيرى تيجو 3» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %15.2 بإجمالى نحو 3193 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت «كيا سبورتاج» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %14.5 بعدما تمكنت من بيع 3052 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 7» فى المركز الثالث بحصة بلغت %13.4 مسجلة نحو 2817 وحدة.

وحلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة قدرها 9.%7 مسجلة بيع 2042 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.9 بواقع 1459 وحدة.

فيما صعدت «إم جى HS» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر بعدما اقتنصت حصة %6.7 بإجمالى نحو 1407 مركبات، تلتها «نيسان قشقاى» فى المركز السابع بحصة بلغت %6.2 بنحو 1311 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بحصة %5 بإجمالى نحو 1043 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بحصة قدرها 3.7% مسجلة نحو 776 مركبة.

فى حين تمركزت «بيجو 5008» فى المرتبة العاشرة بحصة %3 بإجمالى بيع 627 مركبة، أعقبتها «هافال H6» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت 2.1% مسجلة نحو 450 مركبة.

وحصدت «رينو داستر» المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة %1.9 بإجمالى بيع 403 مركبات، أعقبتها «ميتسوبيشى إكليبس كروس» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.9 بواقع 400 سيارة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %9.9 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» المطروحة خلال النصف الأول من العام الحالى.