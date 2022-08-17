«شيرى» تنتزع صدارة تراخيص السيارات الرياضية «SUV»

تمكنت العلامة الصينية «شيري» من اقتناص المركزين الأول والثانى بقوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها للشهر الثانى على التوالى.

ويعود نجاح «تيجو 7» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الرياضية «SUV» فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى، مقارنة بالسيارات المستوردة التى تشهد نقصًا كبيرًا بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية.

وجاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الأولى بقائمة الطرازات الرياضية «SUV»، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 498 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وبحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية، بإجمالى ترخيص 333 مركبة، تلتها «بيجو 3008» ثالثًا بواقع 233 سيارة.

وحصدت «إم جى ZS» المرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 217 سيارة، أعقبتها «كيا أكسيد» خامسًا بواقع 193 وحدة.

وحصدت «رينو داستر» المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 173 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى.

واحتلت «هيونداى بايون» المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 145 مركبة، تلتها «نيسان قشقاي» فى المركز الثامن بإجمالى 141 وحدة.

وظهرت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة التاسعة، بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 119 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وتمركزت «هافال H6» و«تويوتا فورتشنر» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 109 مركبات لكل منهما خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، قال منتصر زتيون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن مشروع التصنيع المحلى لطرازات «شيري» يعتبر العامل الرئيسى فى تعزيز تنافسيتها داخل السوق المحلية، وتوافر طرازاتها بكميات تتناسب مع حجم الطلب مقارنة بالفئات المستوردة التى تشهد نقصًا حادًا على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى تسببت فى عدم قدرة الوكلاء المحليين على جلب أى شحنات جديدة من الخارج منذ أكثر من 5 أشهر.

وتوقع «زيتون» أن تتفوق الطرازات المجمعة محليًا فى حصد المراكز الأولى من قوائم تراخيص ومبيعات السيارات الرياضية «SUV» خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع فرص تسويقها داخل السوق المحلية.

يشار إلى أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر تراجعت بنسبة %43، لتسجل نحو 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق.

ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يوليو الماضى