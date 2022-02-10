«شيرى» تقود تراخيص «الملاكي» فى السوق المحلية

قادت العلامة الصينية «شيري» قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر – لأول مرة – بعدما تمكنت من تسجيل 2186 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر مسجلة نحو 2137 سيارة، فيما صعدت «كيا» للمركز الثالث بإجمالى 2071 وحدة.

وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1894 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بإجمالى 1807 مركبات.

فى المقابل، صعدت «رينو» للمرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 1751 مركبة، أعقبتها «نيسان» فى المركز السابع بواقع 1638 سيارة.

واقتنصت «بيجو» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل 1347 مركبة، تلتها «فيات» فى المركز التاسع بنحو 1278 وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة العاشرة بترخيص 1058 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الحادى عشر بإجمالى نحو 697 مركبة.

وحلت «مرسيدس» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 675 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثالث عشر بإجمالى 645 سيارة.

وحافظت «سكودا» على تمركزها فى المرتبة الرابعة عشر بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بإجمالى نحو 441 مركبة، فيما ظهرت «بى واى دي» فى المركز الخامس عشر بواقع 389 وحدة.

فى حين، صعدت «أوبل» للمرتبة السادسة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 381 سيارات، أعقبتها «جيب» فى المركز السابع عشر بنحو 362 مركبة.

وتمركزت «جيتور» فى المرتبة الثامنة عشرة بإجمالى ترخيص 262 سيارة، تلتها «سيات» فى المركز التاسع عشر مسجلة نحو 256 مركبة.

وظهرت «هافال» فى المرتبة العشرين بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 233 مركبة خلال الشهر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر نحو 23 ألفًا و429 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.