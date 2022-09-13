«شيرى» تحتفظ بصدارة تراخيص «الملاكى».. و«إم جى» تصعد للمركز السادس

ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى

احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 15 ألفًا و6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 14 ألفًا و688 سيارة، تلتها «سوزوكي» ثالثًا بنحو 12 ألفًا و134 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 10 آلاف و683 سيارة، أعقبتها «تويوتا» خامسًا بواقع 9 آلاف و933 مركبة.

إم جي

وصعدت «إم جي» للمرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من ترخيص 9 آلاف و126 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضى.

وتراجعت «كيا» للمرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 9 آلاف و118 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 6 آلاف و186 مركبة.

وتمركزت «رينو» فى المرتبة التاسعة، مسجلة نحو 6112 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 5115 وحدة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 4912 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 4252 مركبة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشرة، بإجمالى 3296 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بواقع 3115 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2940 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس الاجمالى 1 شيرى 2186 2001 2233 1691 1728 1379 1560 2228 15006 2 نيسان 1638 1959 2606 1519 1282 1450 1684 2550 14688 3 سوزوكي 1894 2357 3107 819 1145 940 660 1212 12134 4 هيونداى 2137 2177 1910 1349 760 832 696 822 10683 5 تويوتا 1807 1613 1796 1172 1115 1215 531 684 9933 6 إم جى 1058 1042 1515 1759 1054 748 835 1115 9126 7 كيا 2071 2386 1922 611 611 625 376 516 9118 8 فيات 1278 1609 1535 380 327 422 323 238 6186 9 رينو 1751 1092 1049 584 551 372 566 221 6112 10 بيجو 1347 833 1001 584 209 357 513 271 5115 11 شيفروليه 697 630 898 611 337 574 617 548 4912 12 مرسيدس 675 727 814 410 261 274 623 468 4252 13 سكودا 441 802 816 275 260 236 99 186 3296 14 ستروين 645 630 537 182 363 357 249 333 3115 15 أوبل 381 314 762 458 412 233 90 290 2940 16 BYD 389 396 453 153 235 315 366 509 2816 17 جيتور 262 328 509 250 97 44 20 40 1550 الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس الاجمالى 18 سيات 256 229 301 99 172 133 77 91 1535 19 لادا 149 138 230 118 144 239 201 259 1495 20 شانجان 210 134 206 142 162 180 163 188 1478 21 هافال 233 174 195 124 81 199 147 245 1398 22 ميتسوبيشى 217 222 357 163 59 101 266 150 1358 23 جاك 168 159 243 121 129 260 196 219 1269 24 جيب 362 245 352 117 49 35 31 78 1197 25 DFSK جلورى 184 170 224 89 93 75 63 86 984 26 جيلي 12 180 105 164 150 44 142 153 950 27 أودي 103 123 152 27 70 81 51 63 670 28 بايك 73 127 185 88 51 42 16 32 614 29 فورد 119 121 169 99 64 4 6 15 597 30 فولكس فاجن 98 70 61 30 119 69 42 57 546 31 رينج روفر 86 52 49 31 27 29 27 42 343 32 بورش 48 66 31 82 52 14 5 2 300 33 DS 54 93 102 23 4 2 0 1 279

إعداد – المال المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

الشهر الماضى

تسجيل 10.6 ألف مركبة «بنزين – غاز» بوحدات المرور

نيسان صني

بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و698 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 74 مركبة.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 312 ألفًا و700 سيارة، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 150 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 106 آلاف و442 سيارة، مقابل 8 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 393 ألفًا و867 مركبة.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 36 ألفًا و8 مركبات خلال الشهر الماضى.

بإجمالى نحو 300 مركبة

«كينج لونج» تهيمن على قطاع «الميكروباص»

ميكروباص_كينج_لونج

استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعي«الميكروباص»فى مصر بنسبة بلغت %47 مسجلة نحو 300 مركبة خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، نحو 640 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %24.5 بإجمالى ترخيص 157 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %14.2 بواقع 91 مركبة.

وحلت العلامة الصينية «زميكس» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعي«الميكروباص»فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10 بإجمالى نحو 64 مركبة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.3 بإجمالى ترخيص 15 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جينباى» فى المركز السادس بحصة قدرها %0.9 مسجلة نحو 6 ميكروباصات.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1.1 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 7 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع مصدر مسئول بالمجموعة العربية المتحدة«القصراوى جروب»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية«جاك، وجولدن دراجون»فى مصر، زيادة مبيعات مركبات النقل الجماعي«الميكروباص»تزامنًا مع اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة «الميكروباص» واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، إضافة إلى مشاركة بعض الماركات التجارية الجديدة من خلال إنتاج وتوريد طرازاتها ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «القصراوى جروب» تمكنت من إنتاج وتوريد أولى الدفعات من ميكروباصات«جولدن دراجون» المنتجة محليًا والتى من المقرر توريدها للسوق المحلية، إضافة إلى المشاركة ضمن مبادرة الإحلال.

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال أغسطس الماضى

العلامة التجارية عدد المركبات المرخصة الحصة السوقية% كينج لونج 300 47 تويوتا 157 24.5 جولدن دراجون 91 14.2 زميكس 64 10 فوتون 15 2.3 جينباي 6 0.9 أخرى 7 1.1

إعداد – المال المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

المال ـ خاص