«شيرى» تحتفظ بصدارة تراخيص «الملاكى».. و«إم جى» تصعد للمركز السادس

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«شيرى» تحتفظ بصدارة تراخيص «الملاكى».. و«إم جى» تصعد للمركز السادس
أحمد عوض

أحمد عوض

6:12 ص, الثلاثاء, 13 سبتمبر 22

ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى

احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 15 ألفًا و6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 14 ألفًا و688 سيارة، تلتها «سوزوكي» ثالثًا بنحو 12 ألفًا و134 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 10 آلاف و683 سيارة، أعقبتها «تويوتا» خامسًا بواقع 9 آلاف و933 مركبة.

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إم جي

وصعدت «إم جي» للمرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من ترخيص 9 آلاف و126 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضى.

وتراجعت «كيا» للمرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 9 آلاف و118 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 6 آلاف و186 مركبة.

وتمركزت «رينو» فى المرتبة التاسعة، مسجلة نحو 6112 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 5115 وحدة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 4912 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 4252 مركبة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشرة، بإجمالى 3296 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بواقع 3115 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2940 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

الترتيبالعلامة التجاريةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسالاجمالى
1شيرى2186200122331691172813791560222815006
2نيسان1638195926061519128214501684255014688
3سوزوكي1894235731078191145940660121212134
4هيونداى213721771910134976083269682210683
5تويوتا1807161317961172111512155316849933
6إم جى1058104215151759105474883511159126
7كيا2071238619226116116253765169118
8فيات1278160915353803274223232386186
9رينو1751109210495845513725662216112
10بيجو134783310015842093575132715115
11شيفروليه6976308986113375746175484912
12مرسيدس6757278144102612746234684252
13سكودا441802816275260236991863296
14ستروين6456305371823633572493333115
15أوبل381314762458412233902902940
16BYD3893964531532353153665092816
17جيتور262328509250974420401550
الترتيبالعلامة التجاريةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسالاجمالى
18سيات2562293019917213377911535
19لادا1491382301181442392012591495
20شانجان210134206142162180163188 1478
21هافال233174195124811991472451398
22ميتسوبيشى217222357163591012661501358
23جاك1681592431211292601962191269
24جيب362245352117493531781197
25DFSK جلورى1841702248993756386984
26جيلي1218010516415044142153950
27أودي1031231522770815163670
28بايك731271858851421632614
29فورد11912116999644615597
30فولكس فاجن98706130119694257546
31رينج روفر8652493127292742343
32بورش48663182521452300
33DS5493102234201279

إعداد – المال               المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

الشهر الماضى

تسجيل 10.6 ألف مركبة «بنزين – غاز» بوحدات المرور

جريدة المال
نيسان صني

بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و698 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 74 مركبة.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 312 ألفًا و700 سيارة، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 150 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 106 آلاف و442 سيارة، مقابل 8 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 393 ألفًا و867 مركبة.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 36 ألفًا و8 مركبات خلال الشهر الماضى.

بإجمالى نحو 300 مركبة

«كينج لونج» تهيمن على قطاع «الميكروباص»

جريدة المال
ميكروباص_كينج_لونج

استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعي«الميكروباص»فى مصر بنسبة بلغت %47 مسجلة نحو 300 مركبة خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، نحو 640 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %24.5 بإجمالى ترخيص 157 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %14.2 بواقع 91 مركبة.

وحلت العلامة الصينية «زميكس» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعي«الميكروباص»فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10 بإجمالى نحو 64 مركبة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.3 بإجمالى ترخيص 15 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جينباى» فى المركز السادس بحصة قدرها %0.9 مسجلة نحو 6 ميكروباصات.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1.1 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 7 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع مصدر مسئول بالمجموعة العربية المتحدة«القصراوى جروب»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية«جاك، وجولدن دراجون»فى مصر، زيادة مبيعات مركبات النقل الجماعي«الميكروباص»تزامنًا مع اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة «الميكروباص» واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، إضافة إلى مشاركة بعض الماركات التجارية الجديدة من خلال إنتاج وتوريد طرازاتها ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «القصراوى جروب» تمكنت من إنتاج وتوريد أولى الدفعات من ميكروباصات«جولدن دراجون» المنتجة محليًا والتى من المقرر توريدها للسوق المحلية، إضافة إلى المشاركة ضمن مبادرة الإحلال.

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال أغسطس الماضى

 العلامة التجاريةعدد المركبات المرخصةالحصة السوقية%
كينج لونج30047
تويوتا15724.5
جولدن دراجون9114.2
زميكس6410
فوتون152.3
جينباي60.9
أخرى71.1

إعداد – المال               المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

المال ـ خاص

أحمد عوض

أحمد عوض

6:12 ص, الثلاثاء, 13 سبتمبر 22