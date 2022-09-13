«شيرى» تحتفظ بصدارة تراخيص «الملاكى».. و«إم جى» تصعد للمركز السادس

ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى
احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 15 ألفًا و6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى.
وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 14 ألفًا و688 سيارة، تلتها «سوزوكي» ثالثًا بنحو 12 ألفًا و134 مركبة.
وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 10 آلاف و683 سيارة، أعقبتها «تويوتا» خامسًا بواقع 9 آلاف و933 مركبة.
وصعدت «إم جي» للمرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من ترخيص 9 آلاف و126 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضى.
وتراجعت «كيا» للمرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 9 آلاف و118 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 6 آلاف و186 مركبة.
وتمركزت «رينو» فى المرتبة التاسعة، مسجلة نحو 6112 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 5115 وحدة.
وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 4912 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 4252 مركبة.
واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشرة، بإجمالى 3296 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بواقع 3115 وحدة.
وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2940 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.
|الترتيب
|العلامة التجارية
|يناير
|فبراير
|مارس
|أبريل
|مايو
|يونيو
|يوليو
|أغسطس
|الاجمالى
|1
|شيرى
|2186
|2001
|2233
|1691
|1728
|1379
|1560
|2228
|15006
|2
|نيسان
|1638
|1959
|2606
|1519
|1282
|1450
|1684
|2550
|14688
|3
|سوزوكي
|1894
|2357
|3107
|819
|1145
|940
|660
|1212
|12134
|4
|هيونداى
|2137
|2177
|1910
|1349
|760
|832
|696
|822
|10683
|5
|تويوتا
|1807
|1613
|1796
|1172
|1115
|1215
|531
|684
|9933
|6
|إم جى
|1058
|1042
|1515
|1759
|1054
|748
|835
|1115
|9126
|7
|كيا
|2071
|2386
|1922
|611
|611
|625
|376
|516
|9118
|8
|فيات
|1278
|1609
|1535
|380
|327
|422
|323
|238
|6186
|9
|رينو
|1751
|1092
|1049
|584
|551
|372
|566
|221
|6112
|10
|بيجو
|1347
|833
|1001
|584
|209
|357
|513
|271
|5115
|11
|شيفروليه
|697
|630
|898
|611
|337
|574
|617
|548
|4912
|12
|مرسيدس
|675
|727
|814
|410
|261
|274
|623
|468
|4252
|13
|سكودا
|441
|802
|816
|275
|260
|236
|99
|186
|3296
|14
|ستروين
|645
|630
|537
|182
|363
|357
|249
|333
|3115
|15
|أوبل
|381
|314
|762
|458
|412
|233
|90
|290
|2940
|16
|BYD
|389
|396
|453
|153
|235
|315
|366
|509
|2816
|17
|جيتور
|262
|328
|509
|250
|97
|44
|20
|40
|1550
|الترتيب
|العلامة التجارية
|يناير
|فبراير
|مارس
|أبريل
|مايو
|يونيو
|يوليو
|أغسطس
|الاجمالى
|18
|سيات
|256
|229
|301
|99
|172
|133
|77
|91
|1535
|19
|لادا
|149
|138
|230
|118
|144
|239
|201
|259
|1495
|20
|شانجان
|210
|134
|206
|142
|162
|180
|163
|188
|1478
|21
|هافال
|233
|174
|195
|124
|81
|199
|147
|245
|1398
|22
|ميتسوبيشى
|217
|222
|357
|163
|59
|101
|266
|150
|1358
|23
|جاك
|168
|159
|243
|121
|129
|260
|196
|219
|1269
|24
|جيب
|362
|245
|352
|117
|49
|35
|31
|78
|1197
|25
|DFSK جلورى
|184
|170
|224
|89
|93
|75
|63
|86
|984
|26
|جيلي
|12
|180
|105
|164
|150
|44
|142
|153
|950
|27
|أودي
|103
|123
|152
|27
|70
|81
|51
|63
|670
|28
|بايك
|73
|127
|185
|88
|51
|42
|16
|32
|614
|29
|فورد
|119
|121
|169
|99
|64
|4
|6
|15
|597
|30
|فولكس فاجن
|98
|70
|61
|30
|119
|69
|42
|57
|546
|31
|رينج روفر
|86
|52
|49
|31
|27
|29
|27
|42
|343
|32
|بورش
|48
|66
|31
|82
|52
|14
|5
|2
|300
|33
|DS
|54
|93
|102
|23
|4
|2
|0
|1
|279
إعداد – المال المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات
الشهر الماضى
تسجيل 10.6 ألف مركبة «بنزين – غاز» بوحدات المرور
بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و698 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.
رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 74 مركبة.
وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 312 ألفًا و700 سيارة، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 150 مركبة خلال تلك الفترة.
وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 106 آلاف و442 سيارة، مقابل 8 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».
بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 393 ألفًا و867 مركبة.
فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 36 ألفًا و8 مركبات خلال الشهر الماضى.
بإجمالى نحو 300 مركبة
«كينج لونج» تهيمن على قطاع «الميكروباص»
استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعي«الميكروباص»فى مصر بنسبة بلغت %47 مسجلة نحو 300 مركبة خلال الشهر الماضى.
بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، نحو 640 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.
وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %24.5 بإجمالى ترخيص 157 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %14.2 بواقع 91 مركبة.
وحلت العلامة الصينية «زميكس» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعي«الميكروباص»فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10 بإجمالى نحو 64 مركبة.
وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.3 بإجمالى ترخيص 15 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جينباى» فى المركز السادس بحصة قدرها %0.9 مسجلة نحو 6 ميكروباصات.
فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1.1 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 7 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
فى سياق متصل، توقع مصدر مسئول بالمجموعة العربية المتحدة«القصراوى جروب»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية«جاك، وجولدن دراجون»فى مصر، زيادة مبيعات مركبات النقل الجماعي«الميكروباص»تزامنًا مع اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة «الميكروباص» واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، إضافة إلى مشاركة بعض الماركات التجارية الجديدة من خلال إنتاج وتوريد طرازاتها ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «القصراوى جروب» تمكنت من إنتاج وتوريد أولى الدفعات من ميكروباصات«جولدن دراجون» المنتجة محليًا والتى من المقرر توريدها للسوق المحلية، إضافة إلى المشاركة ضمن مبادرة الإحلال.
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال أغسطس الماضى
|العلامة التجارية
|عدد المركبات المرخصة
|الحصة السوقية%
|كينج لونج
|300
|47
|تويوتا
|157
|24.5
|جولدن دراجون
|91
|14.2
|زميكس
|64
|10
|فوتون
|15
|2.3
|جينباي
|6
|0.9
|أخرى
|7
|1.1
إعداد – المال المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات
المال ـ خاص