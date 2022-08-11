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 «شيرى» تتصدر تراخيص «الملاكى» فى مصر خلال 7 شهور

«نيسان» وصيفًا

 «شيرى» تتصدر تراخيص «الملاكى» فى مصر خلال 7 شهور
أحمد عوض

أحمد عوض

6:06 ص, الخميس, 11 أغسطس 22

تصدرت العلامة الصينية «شيرى» قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 12 ألفًا و778 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحصدت «نيسان» المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 12 ألفًا و138 سيارة، تلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بنحو 10 آلاف و922 مركبة.

وجاءت «هيونداى» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 9 آلاف و861 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 9 آلاف و249 مركبة.

وحلت «كيا» فى المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 8 آلاف و602 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى.

واقتنصت «إم جى» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 8 آلاف و11 سيارة، فيما صعدت «رينو» للمركز الثامن بواقع 5965 مركبة.

فيما تراجعت «فيات» للمرتبة التاسعة مسجلة نحو 5874 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 4844 وحدة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 4364 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 3784 مركبة.

واقتنصت «ستروين» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 2963 سيارة، أعقبتها «سكودا» فى المركز الرابع عشر بواقع 2929 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 2650 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

الترتيبالعلامة التجاريةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوالإجمالي
1شيري218620012233169117281379156012778
2نيسان163819592606151912821450168412138
3سوزوكي189423573107819114594066010922
4هيونداي21372177191013497608326969861
5تويوتا1807161317961172111512155319249
6كيا2071238619226116116253768602
7إم جي105810421515175910547488358011
8رينو1751109210495845513725665965
9فيات1278160915353803274223235874
10بيجو134783310015842093575134844
11شيفروليه6976308986113375746174364
12مرسيدس6757278144102612746233784
13ستروين6456305371823633572492963
14سكودا441802816275260236992929
15أوبل381314762458412233902650
16BYD3893964531532353153662307
17جيتور2623285092509744201510
18ميتسوبيشي217222357163591012661385
19جاك1681592431211292601961276
20سيات25622930199172133771267
21لادا1491382301181442392011219
22جيب3622453521174935311191
23شانجان2101342061421621801631197
24هافال233174195124811991471153
25DFSK جلورى18417022489937563898
26جيلي1218010516415044142797
27فورد119121169996446582
28بايك7312718588514216582
29أودي10312315227708151607
30فولكس فاجن987061301196942489
31بورش4866318252145298
32DS549310223420278
33رينج روفر86524931272927301

المصدر: الإدارة العامة للمرور

إعداد – المال 

أحمد عوض

أحمد عوض

6:06 ص, الخميس, 11 أغسطس 22