 «شيرى» تتصدر تراخيص «الملاكى» فى مصر خلال 7 شهور

تصدرت العلامة الصينية «شيرى» قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 12 ألفًا و778 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.
وحصدت «نيسان» المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 12 ألفًا و138 سيارة، تلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بنحو 10 آلاف و922 مركبة.
وجاءت «هيونداى» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 9 آلاف و861 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 9 آلاف و249 مركبة.
وحلت «كيا» فى المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 8 آلاف و602 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى.
واقتنصت «إم جى» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 8 آلاف و11 سيارة، فيما صعدت «رينو» للمركز الثامن بواقع 5965 مركبة.
فيما تراجعت «فيات» للمرتبة التاسعة مسجلة نحو 5874 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 4844 وحدة.
وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 4364 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 3784 مركبة.
واقتنصت «ستروين» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 2963 سيارة، أعقبتها «سكودا» فى المركز الرابع عشر بواقع 2929 وحدة.
وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 2650 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.
ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:
|الترتيب
|العلامة التجارية
|يناير
|فبراير
|مارس
|أبريل
|مايو
|يونيو
|يوليو
|الإجمالي
|1
|شيري
|2186
|2001
|2233
|1691
|1728
|1379
|1560
|12778
|2
|نيسان
|1638
|1959
|2606
|1519
|1282
|1450
|1684
|12138
|3
|سوزوكي
|1894
|2357
|3107
|819
|1145
|940
|660
|10922
|4
|هيونداي
|2137
|2177
|1910
|1349
|760
|832
|696
|9861
|5
|تويوتا
|1807
|1613
|1796
|1172
|1115
|1215
|531
|9249
|6
|كيا
|2071
|2386
|1922
|611
|611
|625
|376
|8602
|7
|إم جي
|1058
|1042
|1515
|1759
|1054
|748
|835
|8011
|8
|رينو
|1751
|1092
|1049
|584
|551
|372
|566
|5965
|9
|فيات
|1278
|1609
|1535
|380
|327
|422
|323
|5874
|10
|بيجو
|1347
|833
|1001
|584
|209
|357
|513
|4844
|11
|شيفروليه
|697
|630
|898
|611
|337
|574
|617
|4364
|12
|مرسيدس
|675
|727
|814
|410
|261
|274
|623
|3784
|13
|ستروين
|645
|630
|537
|182
|363
|357
|249
|2963
|14
|سكودا
|441
|802
|816
|275
|260
|236
|99
|2929
|15
|أوبل
|381
|314
|762
|458
|412
|233
|90
|2650
|16
|BYD
|389
|396
|453
|153
|235
|315
|366
|2307
|17
|جيتور
|262
|328
|509
|250
|97
|44
|20
|1510
|18
|ميتسوبيشي
|217
|222
|357
|163
|59
|101
|266
|1385
|19
|جاك
|168
|159
|243
|121
|129
|260
|196
|1276
|20
|سيات
|256
|229
|301
|99
|172
|133
|77
|1267
|21
|لادا
|149
|138
|230
|118
|144
|239
|201
|1219
|22
|جيب
|362
|245
|352
|117
|49
|35
|31
|1191
|23
|شانجان
|210
|134
|206
|142
|162
|180
|163
|1197
|24
|هافال
|233
|174
|195
|124
|81
|199
|147
|1153
|25
|DFSK جلورى
|184
|170
|224
|89
|93
|75
|63
|898
|26
|جيلي
|12
|180
|105
|164
|150
|44
|142
|797
|27
|فورد
|119
|121
|169
|99
|64
|4
|6
|582
|28
|بايك
|73
|127
|185
|88
|51
|42
|16
|582
|29
|أودي
|103
|123
|152
|27
|70
|81
|51
|607
|30
|فولكس فاجن
|98
|70
|61
|30
|119
|69
|42
|489
|31
|بورش
|48
|66
|31
|82
|52
|14
|5
|298
|32
|DS
|54
|93
|102
|23
|4
|2
|0
|278
|33
|رينج روفر
|86
|52
|49
|31
|27
|29
|27
|301
المصدر: الإدارة العامة للمرور
إعداد – المال