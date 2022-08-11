 «شيرى» تتصدر تراخيص «الملاكى» فى مصر خلال 7 شهور

تصدرت العلامة الصينية «شيرى» قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 12 ألفًا و778 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحصدت «نيسان» المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 12 ألفًا و138 سيارة، تلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بنحو 10 آلاف و922 مركبة.

وجاءت «هيونداى» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 9 آلاف و861 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 9 آلاف و249 مركبة.

وحلت «كيا» فى المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 8 آلاف و602 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى.

واقتنصت «إم جى» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 8 آلاف و11 سيارة، فيما صعدت «رينو» للمركز الثامن بواقع 5965 مركبة.

فيما تراجعت «فيات» للمرتبة التاسعة مسجلة نحو 5874 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 4844 وحدة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 4364 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 3784 مركبة.

واقتنصت «ستروين» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 2963 سيارة، أعقبتها «سكودا» فى المركز الرابع عشر بواقع 2929 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 2650 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

ترتيب ماركات السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو الإجمالي 1 شيري 2186 2001 2233 1691 1728 1379 1560 12778 2 نيسان 1638 1959 2606 1519 1282 1450 1684 12138 3 سوزوكي 1894 2357 3107 819 1145 940 660 10922 4 هيونداي 2137 2177 1910 1349 760 832 696 9861 5 تويوتا 1807 1613 1796 1172 1115 1215 531 9249 6 كيا 2071 2386 1922 611 611 625 376 8602 7 إم جي 1058 1042 1515 1759 1054 748 835 8011 8 رينو 1751 1092 1049 584 551 372 566 5965 9 فيات 1278 1609 1535 380 327 422 323 5874 10 بيجو 1347 833 1001 584 209 357 513 4844 11 شيفروليه 697 630 898 611 337 574 617 4364 12 مرسيدس 675 727 814 410 261 274 623 3784 13 ستروين 645 630 537 182 363 357 249 2963 14 سكودا 441 802 816 275 260 236 99 2929 15 أوبل 381 314 762 458 412 233 90 2650 16 BYD 389 396 453 153 235 315 366 2307 17 جيتور 262 328 509 250 97 44 20 1510 18 ميتسوبيشي 217 222 357 163 59 101 266 1385 19 جاك 168 159 243 121 129 260 196 1276 20 سيات 256 229 301 99 172 133 77 1267 21 لادا 149 138 230 118 144 239 201 1219 22 جيب 362 245 352 117 49 35 31 1191 23 شانجان 210 134 206 142 162 180 163 1197 24 هافال 233 174 195 124 81 199 147 1153 25 DFSK جلورى 184 170 224 89 93 75 63 898 26 جيلي 12 180 105 164 150 44 142 797 27 فورد 119 121 169 99 64 4 6 582 28 بايك 73 127 185 88 51 42 16 582 29 أودي 103 123 152 27 70 81 51 607 30 فولكس فاجن 98 70 61 30 119 69 42 489 31 بورش 48 66 31 82 52 14 5 298 32 DS 54 93 102 23 4 2 0 278 33 رينج روفر 86 52 49 31 27 29 27 301

المصدر: الإدارة العامة للمرور

إعداد – المال