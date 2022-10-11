«شيرى» الأعلى ترخيصاً فى «الملاكى» خلال 9 شهور

احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 16 ألفًا و581 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 15 ألفًا و650 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث بنحو 13 ألفًا و72 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 11 ألفًا و305 سيارات، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 10 آلاف و264 مركبة.

وحصدت «إم جي» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 9 آلاف و643 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى.

واحتلت «كيا» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 9 آلاف و463 سيارة، فيما صعدت «رينو» إلى المركز الثامن بواقع 6335 مركبة.

فى حين، تراجعت «فيات» للمرتبة التاسعة مسجلة نحو 6250 مركبة، وصعدت «شيفروليه» للمركز العاشر بواقع 5344 وحدة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 5263 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 4503 مركبات.

واقتنصت «ستروين» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 3440 سيارة، فيما صعدت «سكودا» فى المركز الرابع عشر بواقع 3398 وحدة.

وحلت «BYD» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 3213 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

السيارات الأكثر ترخيصًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى