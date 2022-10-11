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«شيرى» الأعلى ترخيصاً فى «الملاكى» خلال 9 شهور

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خلال 9 شهور

«شيرى» الأعلى ترخيصاً فى «الملاكى» خلال 9 شهور
أحمد عوض

أحمد عوض

6:13 ص, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22

احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 16 ألفًا و581 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 15 ألفًا و650 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث بنحو 13 ألفًا و72 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 11 ألفًا و305 سيارات، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 10 آلاف و264 مركبة.

وحصدت «إم جي» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من ترخيص 9 آلاف و643 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى.

واحتلت «كيا» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 9 آلاف و463 سيارة، فيما صعدت «رينو» إلى المركز الثامن بواقع 6335 مركبة.

فى حين، تراجعت «فيات» للمرتبة التاسعة مسجلة نحو 6250 مركبة، وصعدت «شيفروليه» للمركز العاشر بواقع 5344 وحدة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 5263 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 4503 مركبات.

واقتنصت «ستروين» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 3440 سيارة، فيما صعدت «سكودا» فى المركز الرابع عشر بواقع 3398 وحدة.

وحلت «BYD» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 3213 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

السيارات الأكثر ترخيصًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى

الترتيبالعلامة التجاريةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرالاجمالي
1شيري218620012233169117281379156015006157516581
2نيسان16381959260615191282145016841468896215650
3سوزوكي18942357310781911459406601213493813072
4هيونداي21372177191013497608326961068362211305
5تويوتا180716131796117211151215531993333110264
6إم جي1058104215151759105474883591265179643
7كيا20712386192261161162537691183459463
8رينو17511092104958455137256661121496335
9فيات12781609153538032742232361861386250
10شيفروليه69763089861133757461749124325344
11بيجو1347833100158420935751351151485263
12مرسيدس67572781441026127462342522514503
13ستروين64563053718236335724931151443440
14سكودا4418028162752602369932962833398
15BYD38939645315323531536628163973213
16أوبل3813147624584122339029401343074
17لادا14913823011814423920114951121590
18ميتسوبيشي217222357163591012661358461581
19جاك1681592431211292601961269851580
20جيتور2623285092509744201550231573
21سيات25622930199172133771535791437
22هافال2331741951248119914713981171515
23شانجان21013420614216218016314781761373
24جيب3622453521174935311197931362
25جيلي1218010516415044142950831033
26DFSK جلورى18417022489937563984391023
27أودي1031231522770815167096766
28بايك731271858851421661442656
29فورد11912116999644659736633
30فولكس فاجن98706130119694254648594
31رينج روفر8652493127292734347390
32بورش48663182521453005305
33DS54931022342027917296

أحمد عوض

أحمد عوض

6:13 ص, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22