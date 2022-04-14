«شيرى أريزو 5» تقود تراخيص السيارات الصينية فى مصر

اعتلت «شيرى أريزو 5» صدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 830 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 676 سيارة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بواقع 474 مركبة، وحلت «إم جى 5» رابعًا بعدما تمكنت من تسجيل 415 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس بنحو 406 سيارة.

وظهرت «إم جى ZS» فى المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 400 مركبة، تبعتها طراز «MG HS» فى المركز السابع بواقع 306 وحدة، و«إم جى 6» ثامنًا بعدما تمكنت من ترخيص 291 مركبة، تلتها «جيتور X70» فى المركز التاسع مسجلة نحو 272 مركبة.

وتمركزت «جيتورX95 » فى المرتبة العاشرة، مسجلة نحو 237 سيارة، تلتها «DFSK جلوري» فى المركز الحادى عشر بواقع 174 مركبة، وظهرت «بايك X3» فى المرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من تسجيل 141 مركبة، تلتها « هافال جولايون» فى المركز الثالث عشر بواقع 138 مركبة.

واحتلت «جاك J7» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 120 مركبة، أعقبتها «إم جى RX5» فى المركز الخامس عشر بنحو 96 سيارة.

ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال مارس الماضى