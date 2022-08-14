«شيرى أريزو 5» فى مقدمة تراخيص الطرازات الصينية

احتفظت «شيرى أريزو 5» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر للشهر الثاني- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 508 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 498 سيارة.

وحلت «إم جى 5» فى المركز الثالث بعدما تمكنت من تسجيل نحو 365 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الرابعة بواقع 333 سيارة.

وحصدت «BYD F3» المركز الخامس بإجمالى ترخيص 327 مركبة، تلتها «MG ZS» فى المرتبة السادسة بنحو 217 سيارة.

كما حافظت «إم جى 6» على تمركزها فى المركز السابع – للشهر الثالث على التوالي- مسجلة نحو 160 مركبة، تبعتها طراز «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بواقع 119 وحدة.

وصعدت «هافال H6» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من ترخيص 109 مركبات.

وتمركزت «جاك J7» و«شيرى تيجو 8» فى المركز العاشر – مكرر- بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلتان نحو 92 مركبة لكل منهما بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يوليو الماضى: