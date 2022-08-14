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«شيرى أريزو 5» فى مقدمة تراخيص الطرازات الصينية

للشهر الثانى

«شيرى أريزو 5» فى مقدمة تراخيص الطرازات الصينية
أحمد عوض

أحمد عوض

6:23 ص, الأحد, 14 أغسطس 22

 احتفظت «شيرى أريزو 5» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر للشهر الثاني- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 508 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 498 سيارة.

وحلت «إم جى 5» فى المركز الثالث بعدما تمكنت من تسجيل نحو 365 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الرابعة بواقع 333 سيارة.

وحصدت «BYD F3» المركز الخامس بإجمالى ترخيص 327 مركبة، تلتها «MG ZS» فى المرتبة السادسة بنحو 217 سيارة.

كما حافظت «إم جى 6» على تمركزها فى المركز السابع – للشهر الثالث على التوالي- مسجلة نحو 160 مركبة، تبعتها طراز «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بواقع 119 وحدة.

وصعدت «هافال H6» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من ترخيص 109 مركبات.

وتمركزت «جاك J7» و«شيرى تيجو 8» فى المركز العاشر – مكرر- بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلتان نحو 92 مركبة لكل منهما بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يوليو الماضى:

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1شيرى أريزو 5508
2شيرى تيجو 7498
3إم جى 5365
4شيرى تيجو 3333
5بى واى دى F3327
6إم جى ZS217
7إم جى 6160
8شيرى تيجو 7 برو119
9هافال H6109
10جاك J792
11تيجو 892
12جيلى كول راي72
13جاك JS471
14جيلى أوكافانجو69
15DFSK جلوري64
16شانجان CS3560
17إم جى HS51
أحمد عوض

أحمد عوض

6:23 ص, الأحد, 14 أغسطس 22