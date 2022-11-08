«شيرى أريزو 5» على قمة تراخيص السيارات الصينية فى مصر

احتفظت «شيرى أريزو 5» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 618 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى للمركبات، تراجعت «شيرى تيجو 3» للمرتبة الثانية مسجلة نحو 470 سيارة، أعقبتها «BYD F3» فى المركز الثالث بواقع 342 مركبة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 332 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الخامس بواقع 290 سيارة.

فى حين حافظت «إم جى ZS» على تمركزها فى المرتبة السادسة- للشهر الثالث على التوالي- بإجمالى ترخيص 116 مركبة، فيما صعدت «إم جى 6» للمركز السابع بنحو 58 سيارة.

وحصدت «هافال H6» المرتبة الثامنة مسجلة نحو 48 مركبة، تبعتها «جيتور X70» فى المركز التاسع بواقع 39 وحدة. وجاءت «شانجان ألسفن» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 33 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى