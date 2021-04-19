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شيخ الأزهر يوجه بصرف مساعدات عاجلة لضحايا ومصابي حادث قطار طوخ

صرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفي، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ
المال - خاص 7:31 م, الأثنين, 19 أبريل 21 7:31 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين في الأزهر اليوم الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفي، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في حادث قطار طوخ، الذي وقع أمس الأحد، جراء خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، بحسب ما جاء في بيان أصدره الأزهر الشريف اليوم.

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جدير بالذكر أن الإمام الأكبر كان قد تقدم أمس بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب المصري وأهالي ضحايا حادث القطار، وقال في تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر: «بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».

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كما أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي حادث القطار، من خلال جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر لاستقبال المصابين، وجاهزية الأطقم الطبية المتخصصة في مجالات طب الطوارئ.

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بقلم المال - خاص

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