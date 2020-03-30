شيخ الأزهر ينعى الطبيب المتوفي جراء «كورونا» : بطل واجه الوباء الخبيث

الأستاذ الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وافته المنية جراء إصابته بوباء كورونا وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني.

نعى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب ، أستاذ التحاليل الطبية في جامعة الأزهر ، الأستاذ الدكتور أحمد اللواح الذي وافته المنيه وهو يؤدي واجبه في مواجهة فيروس كورونا .

شيخ الأزهر : الطبيب أحمد اللواح توفي وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة كورونا

وقال شيخ الأزهر : “ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الأستاذ الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء كورونا وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني”.

وأضاف: “ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث”.

وتابع: “نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان”.

ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وفي وقت سابق قالت نقابة أطباء مصر، في بيان إنها “تنعي بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب الأستاذ الدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجى بطب الأزهر ببورسعيد، على أثر إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله، سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته ولأهله الصبر والسلوان”.

أول شهيد من أصحاب البالطو الأبيض

ويعد اللواح أول شهيد من أصحاب البالطو الأبيض في مصر.

وعن ملابسات وفاة اللواح، قالت وزارة الصحة ، إنه توفي عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد عبده اللواح، بأنها حرجه، وإيجابية لفيروس كورونا ، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعى ، وماسك (cpap)، وكان فى انتظاره طاقم طبى مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وأضافت أنه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس (كوفيد -19)، وبعد استقرارها حالته تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفى التضامن الذى أصر على مرافقة المريض، وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقًا لبروتوكولات العلاج.

ولفتت إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية فى تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الإثنين؟

وفي آخر ما كتبه على صفحته الشخصي على فيسبوك يوم 22 مارس الجاري، حثّ اللوّاح المصريين على ملازمة المنزل.