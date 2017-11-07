شيخ الأزهر يلتقي البابا فرنسيس بالفاتيكان

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عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء اجتماع قمة مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في المقر البابوي بروما.
وذكر الأزهر الشريف – في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ ) أن اللقاء تناول الجهود المشتركة بين الأزهر الشريف والفاتيكان من أجل دعم السلام العالمي.
ومن المقرر أن يلتقي الإمام الأكبر – الذي يزور روما حاليا – مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ويلقي خطابا غدا مهما أمام ملتقى (الشرق والغرب.. نحو حوار حضاري) حول (الحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم السلام).
كان شيخ الأزهر الشريف قد وصل – أمس – إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة في الملتقى العالمي الثالث الذي ينعقد غدا.
ويعد هذا اللقاء الثاني بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بعد زيارة الأخير مصر شهر أبريل الماضي.