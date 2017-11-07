شيخ الأزهر يلتقي البابا فرنسيس بالفاتيكان

متابعات عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء اجتماع قمة مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في المقر البابوي بروما. وذكر الأزهر الشريف – في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ ) أن اللقاء تناول الجهود المشتركة بين

متابعات

عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء اجتماع قمة مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في المقر البابوي بروما.

وذكر الأزهر الشريف – في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ ) أن اللقاء تناول الجهود المشتركة بين الأزهر الشريف والفاتيكان من أجل دعم السلام العالمي.

ومن المقرر أن يلتقي الإمام الأكبر – الذي يزور روما حاليا – مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ويلقي خطابا غدا مهما أمام ملتقى (الشرق والغرب.. نحو حوار حضاري) حول (الحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم السلام).

كان شيخ الأزهر الشريف قد وصل – أمس – إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة في الملتقى العالمي الثالث الذي ينعقد غدا.

ويعد هذا اللقاء الثاني بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بعد زيارة الأخير مصر شهر أبريل الماضي.