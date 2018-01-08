شيخ الأزهر يفتتح غدا جلسات مؤتمر معا ضد الإرهاب

إيمان عوف يفتتح الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والسيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة و الدكتور سمير غطاس، نائب البرلمان ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، فعاليات مؤتمر بيت العائلة المصرية الأول بعنوان «معًا ضد الإرهاب» غدا الثلاثاء ،

إيمان عوف

يفتتح الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والسيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة و الدكتور سمير غطاس، نائب البرلمان ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، فعاليات مؤتمر بيت العائلة المصرية الأول بعنوان «معًا ضد الإرهاب» غدا الثلاثاء ، في تمام التاسعة صباحا، بحضور كوكبة من المتخصصين فى “الشئون الدينية، الفكرية والثقافية، الأمنية، التعليمية”.

صرح بذلك أ.د.هبه شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الأداب جامعة عين شمس وعضو الهيئة الوطنية للإعلام وعضو لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية.

وأوضحت «شاهين» أن المؤتمر يضم ثلاث جلسات برئاسة ا.د. محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

ويرأس الجلسة الأولى فضيلة أ.د. محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية و مقررها ويشارك فيها اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية السابق بعنوان « الإرهاب: الظاهرة والدوافع»، كما يتحدث خلالها كلًا من فضيلة الشيخ أ.د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، اللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، الأستاذ ثروت خرباوي المحامي وخبير الجماعات الدينية، العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمقاومة الإرهاب.

بينما يرأس الجلسة الثانية نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام و أمين بيت العائلة المصرية المساعد و مقررها أ.د.طارق منصور عضو و منسق بيت العائلة لجامعة عين شمس بعنوان «القوى المجتمعية في مواجهة الإرهاب» و تتضمن جلسات لكلًا من فضيلة الشيخ أ.د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء ، أ.د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم سابقا، أ. د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة سابقًا، أ.د. صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة وأكاديمية طيبة، اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا، الاعلامي الكبير أ. جمال الشاعر عضو اللجنة الوطنية للاعلام، أ.د. هبه شاهين عضو لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية .

وأخيرًا جلسة بعنوان «بيت العائلة المصرية فى مواجهة الإرهاب» برئاسة أ.د. محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر و مقررها الأب رفيق جريش مقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة، و تضم جلسات لكلًا من د. جرجس صالح مقرر لجنة الطواريء ببيت العائلة المصرية، أ.د. طارق منصور عضو لجنة المتابعة، منسق بيت العائلة المصرية لجامعة عين شمس، أ.د. رسمي عبد الملك مقرر لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، الإذاعي أ. شريف عبد الوهاب رئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية، أ.د. مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، أ.د. أحمد رجاء رجب مقرر لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية.

و أضاف ا.د. طارق منصور وكيل كلية الاداب جامعة عين شمس وعضو بيت العائله المصرية ومقرر المؤتمر أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات الدولة لمواجهة الإرهاب الغاشم الذى يحاول دائماً إثارة الفتن بين أبناء الشعب من خلال استغلال للمناسبات الدينية ، حيث يقوم «بيت العائلة المصرية» من خلال دوره التوعوي باستخدام القوة الناعمة فى محاربة الإرهاب من خلال عقد عدد من الجلسات لمواجهة التطرف و الإرهاب بإستخدام الفكر.

