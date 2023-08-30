شيخ الأزهر يستقبل مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الدكتور الطيب خلال اللقاء عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ ـ في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أكد السفير المطر ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية