شيخ الأزهر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تبرع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب صندوق “تحيا مصر”، وذلك للمساهمة فى دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر “كوفيد 19”.

ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد قرر شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 – حساب مواجهة الكوارث والأزمات – وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشاد شيخ الأزهر، بكافة الجهود التى تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية فى الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التى يعانى منها العالم أجمع.

وطالب جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء.