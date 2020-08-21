شيخ الأزهر : وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع

أحمد الطيب : هذا القرار خطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع.

وأضاف شيخ الأزهر عبر صفحته على فيس بوك، ان هذا القرار خطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات.

وتابع : كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية.

تركيا : مصر تلعب دورًا بناءً في ليبيا.. ونرحب بوقف إطلاق النار

وكانت الرئاسة التركية قد أكدت أن أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورًا بناءً في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن – في تصريح اليوم، الجمعة “إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد.

ورحبت بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية”.

كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا حول وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.