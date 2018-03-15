شيخ الأزهر من لشبونة: فلسطين تواجه غطرسة القوة

عالمنـا المعـاصر يَمُرُّ بأزماتٍ مُتعدِّدة خانقة حسين رجب قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، إن عالمنا المعـاصر -اليوم- يَمُرُّ بأزماتٍ مُتعدِّدة خانقةجاء ذلك في كلمة حول "سؤال القيم الدينية وأزمة المجتمعات المعاصرة" فى الجامعة الكاثوليكية

عالمنـا المعـاصر يَمُرُّ بأزماتٍ مُتعدِّدة خانقة

حسين رجب

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، إن عالمنا المعـاصر -اليوم- يَمُرُّ بأزماتٍ مُتعدِّدة خانقة

جاء ذلك في كلمة حول “سؤال القيم الدينية وأزمة المجتمعات المعاصرة” فى الجامعة الكاثوليكية بلشبونة خلال زيارته الحالية، بحسب بيان أورده بوابة مشيخة الأزهر عبر الإنترنت

وعدد، شيخ الأزهر تلك الأزمات قائلا “فى مقدمتها: الأزمة الاقتصادية التى نشرت الفقر والجوع وبطالة الشباب والتكبيلَ بالديون، واتِّساع الهوَّة بين الأغنياء والفُقَراء، وكذلك أزمة البيئة، وأزمة السياسات الدولية المعاصرة، وما تثمره من ثَمَراتٍ مُرَّةً فى إذكاء النِّزاعات والاستقطابات الدوليَّة والصِّراع على النفوذ، ونشر الفوضى وانهيار الأُسرة وتهميش المرأة، وغير ذلك من الأزمات والعِلَل والأمراض الخلقية والاجتماعية والإنسانية التى تُصيب إنسان القرن الواحد والعشرين باليأس والإحباط، وتُفسِد عليه مُتعةَ الحياة، وهدوء البال وراحة الضمير.

وأعرب الطيب فى كلمته، عن سعادته بإلقاء هذه الكلمة فى الجامعة الكاثوليكية والتى تأتى ضِمن رسالة الأزهر الشريف ومجلس حُكماء المسلمين ومسئوليتهما فى سَعيهما الحثيث لتأصيلِ مَبدأ الحوار بين الشَّرقِ والغَرب، ومحاولة تطبيقه على الأرضِ فى شَتَّى عَواصِم أوروبا وأفريقيا وآسيا.



وأوضح أنَّ غياب “الدِّين الإلهيِّ” ونبذه وتهميشه وتوظيفه فى أغراض هابطة، والسُّخْرية من الإيمانِ بالله والكُفر به والتحلُّل من ضوابط الخُلُق الدينى هو أصل جرثومة الحروب، واشتعالها فى القرن السابق

واستدرك قائلا “بل فى مطلع القرن الواحد والعشرين: قرن العِلْم والتقدُّم، وقرن حُقُوق الإنسان، ومواثيق السَّلام الدوليَّة، ونحنُ لا نُنْـكِر أنَّ حروبًا بَشِعة ظَلَّت مُشْتعِلَة عقودًا سُخِّر فيها الدِّين ووظِّف لإضفاء الشرعيَّة على نيرانها، لكن كان الدِّين هو أوَّل ضحايا هذه الحروب، وأكبر الخاسرين فى أسواقها”.



وقال الطيب: “أتحدث عن مقدساتى ومقدساتكم فى فلسطين وما تواجهه اليوم من غطرسة القوة وصوت المستبد وسياسات الإبادة والتهجير، وأتحدث عن مأساة اليمن وليبيا وغيرهما””

واستطرد “أتحدث عن التنظيمات الإرهابية المسلحة التى وُلدت فجأة، دون مقدمات ولا إرهاصات طبيعة أو منطقية.. ولدت كطفل له أنياب ولوشوارب، ولازلنا نبحث له عن أب أم أنجبته بهذه القوة الخارقة، ولا يزال البحث جاريا حتى الآن”

وأكد أن الإرهاب اختطف المنطقة على مرأى ومسمع من عقلاء الشرق والغرب، وأحالها إلى بركة دماء، ومرتع للفقر والمرض وساحة تجارب لتطورات الأسلحة الفتَّاكة”.



ودعا الإمام الأكبر إلى البدء وعلى هَدْى من أضواء الوحى والنبوة، إلى إطفاء نار الحروب والدعوة إلى سلام عالمي، مؤسَّس على أخلاق الدين وتعاليمه، يوقف شلالات الدماء التى تتدفق دون مبرر أخلاقى أو حضارى من سفك نقطة دم واحدة فى هذا المشهد العبثى الذى اختلط فيه الموت بالخراب، واليتم والترمل، وفقد العائل، والنزوح من الأوطان.



وأردف: “ونحن أبناء الأديان الإلهية لنا الحق –كل الحق من دعوة الناس بالحسنى وبالقدوة الصالحة، وبالتى هى أحسن إلى طريق الحق والرحمة والمساواة بين الناس، والدعوة إلى ملتقى عالمى متخصص لقادة الأديان على غرار “برلمان أديان العالم” الذى عقد عام: 1993م فى شيكاغو، وأن نبنى على ما سبقنا إليه من توصيات”.

