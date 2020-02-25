شيخ الأزهر : مجدي يعقوب فخر لكل مصري وعربي وقدوة في الإيثار

أجرى الإمام الأكبر أ.د، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيا بالدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل في الإمارات. وأعرب شيخ الأزهر في بيان عن سعادته بما يحققه الدكتور يعقوب…

أجرى الإمام الأكبر أ.د، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيا بالدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل في الإمارات.

وأعرب شيخ الأزهر في بيان عن سعادته بما يحققه الدكتور يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن مجدي يعقوب قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي.

كان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن الخميس الماضي، أنه جمع تبرعات خلال حفل تكريم صنّاع الأمل في دبي، بقيمة 360 مليون جنيه مصري ( 23 مليون دولار) لصالح مستشفى يعقوب بمصر.

كما أعلن المهندس سميح ساويرس، في الحفل ذاته التبرع بـ6 ملايين درهم إماراتي أي حوالي 25.5 مليون جنيه مصري، لصالح مؤسسة يعقوب. مجدي يعقوب يكشف عن سر دفعه للتخصص في علاج القلب (فيديو)

والاثنين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، بمكتبه في مقر الحكومة، وحضر اللقاء الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة يعقوب لجراحات القلب، والدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى، وأكد أن يعقوب يعد رمزًا وطنيا للمصريين.

ووفي اللقاء أكد الدكتور يعقوب الحرص على دعوة رئيس مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب في مدينة السادس من أكتوبر، وهو امتداد لمركز القلب بأسوان.

وتمت الإشارة إلى أن تكلفة إقامة مركز يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب الجديد وتجهيزه تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.



