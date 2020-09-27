شيخ الأزهر لسفير المجر: حل أزمات العالم المعاصرة تستوجب العودة إلى الدين

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن الأزهر الشريف يسعى بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميًّا، ويضطلع بدور محوري في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله.

ووفق بيان للمشيخة، أضاف شيخ الأزهر – خلال لقائه اليوم الأحد مع السفير أندراسن ايمركوفاكش، سفير المجر بالقاهرة – أن الأزهر قطع شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج والسلام.

وأكد أن حل أزمات العالم المعاصرة تستوجب العودة إلى الدين.

من جانبه، أعرب سفير المجر عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، ونقل تحيات رئيس الوزراء المجري إلى فضيلته، موضحا أن المجر تسعى إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات مع مصر بما بين البلدين من علاقات تاريخية،.

كما أعرب عن اعتزازه يجهود شيخ الأزهر في دعم السلام العالمي ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وإظهار إمكانية لقاء أتباع الديانات على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الذي يخدم البشرية، مؤكدًا أن خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية كبرى.