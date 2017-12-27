شيخ الأزهر في الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد

حسين رجب استقبل البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبرفقته عدد من قيادات مشيخة الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات وزارته. والدكتور محمد حمدي زقزوق عضو هيئة كبار علماء المسلمين…

حسين رجب

استقبل البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبرفقته عدد من قيادات مشيخة الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات وزارته. والدكتور محمد حمدي زقزوق عضو هيئة كبار علماء المسلمين والأمين العام لبيت العائلة المصرية.

وأوضح بيان المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، بولس حليم، أن الجميع قدم التهنئة للبابا ولمسقبليهم من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبحسب البيان رافق القيادات الإسلامية خلال الزيارة الشيخ محمد أبو زيد منسق عام بيت العائلة المصرية و الدكتور الشيخ محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

وكذلك الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأستاذ حسن محمد رئيس قطاع فضيلة الإمام والشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف والدكتور أمين عبد الواحد وكيل أول وزارة الأوقاف والدكتور محمد خضر مدير عام الشئون العلمية بالأزهر.