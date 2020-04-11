شيخ الأزهر : رفض دفن طبيبة توفيت جراء «كورونا» بعيد عن الأخلاق والإنسانية والدين

قال شيخ الأزهر : "إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم".

رفض الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة مصرية توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وقال شيخ الأزهر في بيان عبر صفحته بفيسبوك إن “المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، هو مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين”.

وأضاف: “من الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان، ويموت ولا يجد من يدفنه”.

وتابع شيخ الأزهر : “إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم، رحم الله ضحايا هذا الوباء، ورفع البلاء عن العالمين”.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية في بيان إن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية ” شبرا البهو ” بمحافظة الدقهلية قاتموا بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس ” كورونا ” المستجد إستجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض.

وأضافت أنه تم التعامل مع تلك العناصر وضبط عدد 23 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وجارى العرض على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة .