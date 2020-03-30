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شيخ الأزهر : بحثت مع ولي عهد أبو ظبي أهمية التضامن العالمي في مواجهة «كورونا»

وأشاد بمبادرته الصادقة بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي كورونا من دول مختلفة
المال - خاص 9:55 م, الأثنين, 30 مارس 20 9:55 م, الأثنين, 30 مارس 20

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بحث شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب،مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية التضامن العالمي في مواجهة فيروس كورونا .

وقال شيخ الأزهر في بيان : “تلقيت قبل قليل اتصالا هاتفيا عزيزا من أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي”.

وأضاف: “ناقشنا خلاله أهمية الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا”.

وتابع: “أبديت له اعتزازي واعتزاز الأزهر بما يقوم به من جهود عالمية للتضامن، ومبادرته الصادقة بإنشاء وتجهيز مدينة إنسانية متكاملة لاستقبال عدد من مصابي كورونا من دول مختلفة”.

وأكد أن ذلك الأمر يعد تطبيقا حقيقيا للأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، ويعبر عن أخلاق القائد المخلص والمحب لإنسانيته، والذي نرى فيه امتدادا حقيقيا لنهج والده الحكيم الراحل ‏الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله”.

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بقلم المال - خاص

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