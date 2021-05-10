شيخ الأزهر: العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم بحق المسجد الأقصى

قال الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه «لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة».

وأضاف الطيب، في حسابه على فيس بوك: «ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين».