شيحة: علاج 100 ألف مريض بفيروس سى مجانًا

أحمد صبرى:كشف الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصرى ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن الانتهاء من معالجة 100 ألف مصاب بفيروس سى مجانا منذ بداية 2015.وأوضح فى تصريحات لـ"المال" على هامش احتفال المؤسسة بمرور 20عاما على تأسيسها، أنهم عالجوا 30 ألف مريض عام 2015 و60 أ

أحمد صبرى:

كشف الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصرى ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن الانتهاء من معالجة 100 ألف مصاب بفيروس سى مجانا منذ بداية 2015.

وأوضح فى تصريحات لـ”المال” على هامش احتفال المؤسسة بمرور 20عاما على تأسيسها، أنهم عالجوا 30 ألف مريض عام 2015 و60 ألفا خلال العام الماضي و10آلاف مريض خلال الشهور الأولى من العام الحالى.

وأشار إلى أن المؤسسة انتهت من المسح الشامل وعلاج جميع مرضي فيروس سى بـ20 قرية على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من أسوان والفيوم وسوهاج والدقهلية، مؤكدا أن التبرعات هى مصدر التمويل الرئيسى لعلاج المرضي.