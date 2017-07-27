شيحة : رفع الوعى ضرورى للانتصار على فيروس سى

ياسمين فوازتحتفل مؤسسة "الكبد المصرى"، بعد غد، باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، بمقر مستشفى ومركز أبحاث الكبد المصرى بشربين، محافظة الدقهلية.وصرح الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، بأن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الوقا

ياسمين فواز

تحتفل مؤسسة “الكبد المصرى”، بعد غد، باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، بمقر مستشفى ومركز أبحاث الكبد المصرى بشربين، محافظة الدقهلية.

وصرح الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، بأن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الوقاية والحماية من الفيروسات الكبدية، وكيفية التعامل مع الفرد المصاب داخل محيط الأسرة.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية خصصت يوم 28 يوليو من كل عام، لتكثيف حملات التوعية عن مرض الالتهاب الكبدى، وأسبابه، وأهمية الاكتشاف المبكر له، ومخاطر إهمال العلاج، بالإضافة إلى طرق العلاج الحديثة وفعاليتها.

وأكد أن رسالة مؤسسة الكبد المصرى، لا تقتصر على تقديم خدمات الفحص والعلاج لمرضى الكبد، بل تحمل أيضًا مسئولية رفع ثقافة الشعب المصرى عن أمراض الكبد وطرق الحماية منها، مشيرا إلى أن المؤسسة ستوزع على بعض المواطنين نماذج للأدوات الشخصية التى يمكن انتقال الفيروسات الكبدية من خلالها ولا يجب مشاركتها مع الآخرين، مثل القصافة وفرشاة الأسنان وماكينة الحلاقة وغيرها.

ولفت إلى أن الانتصار فى الحرب ضد العادات الخاطئة والإهمال جزء من الانتصار الأكبر على فيروس سى.