شيب بلو.. أول منصة شحن تتبنى نظام «عنوان 3 كلمات» في مصر

أعلنت شيب بلو ، المنصة الرائدة في خدمات الشحن والتنفيذ للتجارة الإلكترونية في مصر، والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، توقيع عقد شراكتها مع نظام العنونة العالمي البريطاني “عنوان ٣ كلمات”، والذي يقدم أول نظام عنونة يحدد المواقع بدقة بالغة عبر تقسيم العالم إلى مربعات من 3 أمتار يعطى لكل منها عنوانًا فريدًا من 3 كلمات باللغات المختلفة، فعلى سبيل المثال، عنوان مدخل المتحف المصري هو “الدعوة. الدول. أشخاص”.

وتهدف الشراكة التي تعد الأولى من نوعها في مصر إلى تحسين كفاءة عمليات الشحن والتوصيل إلى الوجهة النهائية بدقة متناهية، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية في مصر.

ويستفيد من الشراكة الجديدة أصحاب المتاجر الإلكترونية وعملاؤهم، حيث يمكنهم توصيل الطرود والمنتجات بدقة وكفاءة إلى عناوين العملاء وفق نظام “عنوان 3 كلمات”، ويمكن للتجار إضافة خانة “عنوان 3 كلمات” باللغة العربية أو الإنجليزية إلى واجهة تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية وصفحات الدفع الخاصة بهم، مما يجعل عملية تسليم الشحنات للعملاء أكثر فعالية وسلاسة، أينما كانت الوجهة النهائية.

وبمجرد توفير هذه الكلمات الثلاث الفريدة يسمح لـ”شيب بلو” بتحديد موقع 3 م × 3 م المربع الدقيق الذي يشير إليه الفرد وبالتالي وصول المندوب إلى الوجهة بدقة بدون تضييع الوقت في الطريق أو توقف المندوب لسؤال الناس أو إزعاج العميل والاتصال به للتأكد من العنوان أو السؤال عن أقرب علامة مميزة، وهو ما يسهل ويسرع من عملية تسليم الشحنات للعملاء، حيث يمكن التنقل بطريقة أسرع وبدون وجود فرصة للخطأ.

كما تهدف شيب بلو من الشراكة إلى تخفيض عدد ووقت الرحلات لمندوبي الشحن وكذلك توفير الوقود، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مركبات النقل، والمساعدة في تخفيف زحام المرور في أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك تماشياً مع هدف شيب بلو بأن تصبح أكثر منصة لوجستيات صديقة للبيئة في مصر.

ناصر : نسعى لتقديم تجربة شحن أكثر فاعلية وسلاسة

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال علي ناصر ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شيب بلو إن إستراتيجية الشركة تتمثل في الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم تجربة الشحن أكثر فعالية وسلاسة في السوق المصرية، والتي يمكن أن يتطلع إليها كل من أصحاب المتاجر الإلكترونية وعملائهم، وشراكتنا مع “عنوان 3 كلمات” تتيح القيام بذلك بينما نرشد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية إلى عمليات أكثر كفاءة ووعياً بالبيئة، معربا عن ثقته في أن مقدمي الخدمات اللوجستية الآخرين في مصر سوف يقدرون القيمة في النهج الذي نتبعه، الذي يتيح زيادة انتشار هذه التكنولوجيا عبر قطاع الخدمات اللوجستية بأكملها في مصر.

شيلدريك: شيب بلو تقدم نهجا مختلفا لمواجهة التحديات اللوجيستية

من جانبه، قال كريس شيلدريك ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”عنوان ٣ كلمات”,ان الشركة تخطو خطوات واسعة في مهمتنا لتغيير الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص مع تحديد مواقعهم وعناوينهم، ومساعدة الأفراد والشركات على تحسين كفاءة المهام اليومية باستخدام عنوان 3 كلمات.

وتقدم شيب بلو نهجًا مبتكرًا لمواجهة التحديات اللوجستية في مصر، والذي من شأنه أن يحسن تجربة العملاء والمساعدة في دفع تبني “عنوان ٣ كلمات” في البلاد.

وتقدم منصة شيب بلو نظاماً ذكياً للتجارة الإلكترونية والشحن والتوصيل في مصر بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع توفير نافذة تسليم مدتها 3 ساعات، وتحديد تاريخ توصيل للعميل منذ البداية، إضافة إلى التتبع المباشر للشحنة والمندوب على الخريطة، وكذلك التحصيل النقدي عند التسليم أو رد المبالغ عند الاسترجاع أو الاستبدال، ويشمل نظام شيب بلو المتكامل نظام الفوترة الإلكترونية، ما يعني عدم تأخر الفواتير، مع توفر شفافية تامة في الشحن.

أما نظام “عنوان ٣ كلمات” فهو يدعم أكثر من 36 لغة من ضمنها اللغة العربية، ويغطي النظام العالم بأسره، ولا يحتاج أبدًا إلى التحديث، ويعمل دون اتصال بالإنترنت، كما أنه وسيلة صديقة للإنسان لمشاركة مواقع دقيقة للغاية مع أشخاص آخرين، أو لإدخالها في منصات وآلات مثل السيارات ذاتية القيادة أو عمليات التجارة الإلكترونية وتسهيل وصول شركات الشحن أيضاً، والأهم أنه يمكن لمقدمي خدمات الطوارئ الوصول إلى أي شخص يحتاج إلى مساعدة في البر أو حتى البحر بشكل سريع وأسهل، ففي بريطانيا وحدها يستخدم أكثر من 75 مقدم خدمة طوارئ تطبيق عنوان ٣ كلمات لتحديد أماكن الأشخاص.