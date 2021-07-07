“شيبسي” تتصدر و”ويندوز” تتفوق على “دوريتوس”.. براندات الأغذية الأكثر اختيارا في مصر

تصدرت العلامة التجارية “شيبسي” البراندات الأكثر اختيارا بقطاع الأغذية المعبأة في مصر خلال العام الماضي 2020.

وحسب دراسة أعدتها شركة كانتار Kantar العالمية للبيانات والاستشارات، حلت العلامة “كنور فاين فودز” في المركز الثاني وتلتها “الملكة”.

ووفق دراسة 2021 Brand Footprint الصادرة عن “كانتار”، جاءت “تايجر” من (إيجيبت فودز) في المركز الرابع، ثم سناك “ويندوز” في المركز الخامس.

كما حلت “لامبادا” في المركز السادس و”دوريتوس” في السابع ومكرونة “حواء” في الثامن وسناك “بريك” في التاسع و”شيتوس” في المركز العاشر.

العلامات التجارية الأكثر اختيارا بقطاع الأغذية المعبأة في مصر (من المركز 11 إلى 20):

11- الشمعدان

12- كرانشي

13- مكرونتو

14 – ماجي

15- بسكويت فيري

16- سناك أهلاوي

17- زيتنا

18- أولكر

19- كادبوري

20- كوكي

وترصد الدراسة العلامات التجارية لقطاع الأغذية التي تدخل في فئة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة FMCG (السلع الاستهلاكية المعبأة والتي تُباع بسرعة وبتكلفة منخفضة نسبيًا)، وتتبع نموها من حيث زيادة عدد الأسر التي تشتريها أو زيادة حجم مبيعاتها أو كليهما.

ويعتمد التصنيف على البيانات التي تم جمعها عن سلوك المتسوقين على مدار 52 أسبوعًا بين نوفمبر 2019 ونهاية أكتوبر 2020.

كما تعتمد جميع البيانات على المشتريات التي يقوم بها المستهلكون العاديون لمنازلهم.

وبشكل عام، تتبع “كانتار” العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية في قطاعات المشروبات و الأغذية ومنتجات الألبان والجمال والعناية الشخصية والرعاية المنزلية، ضمن مؤشر

ولا يتم تضمين براندات الأطعمة الطازجة والبطاريات وأغذية الحيوانات الأليفة في التصنيف.