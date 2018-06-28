«شيبسى للصناعات الغذائية» وجمعية «مجاورة» يطوران حى «الحطابة» التاريخى

المال-خاص قامت شركة شيبسى للصناعات الغذائية، إحدى شركات بيبسيكو العالمية، و«مجاورة» جمعية الفكر العمرانى، بتطوير وتجميل منطقة حى «الحطابة» التاريخى الذى يقع عند سفح قلعة صلاح الدين، لتصبح متنفسًا لأطفال الحى وتطوير قدراتهم الإبداعية واستغلالها فى أنشطة مفيدة لتنميتهم ف

المال-خاص



قامت شركة شيبسى للصناعات الغذائية، إحدى شركات بيبسيكو العالمية، و«مجاورة» جمعية الفكر العمرانى، بتطوير وتجميل منطقة حى «الحطابة» التاريخى الذى يقع عند سفح قلعة صلاح الدين، لتصبح متنفسًا لأطفال الحى وتطوير قدراتهم الإبداعية واستغلالها فى أنشطة مفيدة لتنميتهم فكريًّا وثقافيًّا بالتعاون مع محافظة القاهرة.

ومن خلال عمليات التطوير فى واحدة من أهم المناطق الأثرية بقلب القاهرة، قامت شركة شيبسى بإزالة المخلفات والقمامة، وتحويلها إلى حديقة ترفيهية آمنة لأهالى الحى البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص، وتجميل المناطق المجاورة والعمل على نشر الوعى بأهمية الحفاظ على النظافة؛ لمنع انتشار الأوبئة.

كما سيتم عقد ورش ترفيهية للأطفال لتقديم فنون ألعاب الورق «أورجامى»، والرسم والتلوين، بالإضافة إلى الزراعة؛ حتى يتسنى للأطفال الحفاظ على جمال المنطقة وشغل وقت فراغهم خلال الإجازة الصيفية بأنشطة مفيدة تعود بالنفع عليهم وعلى المنطقة.

وتسعى «شيبسي» من خلال هذه الأنشطة إلى تحقيق التعاون الأمثل والإيجابى بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم الأفضل للمواطن المصرى.

جديرٌ بالذكر أنه خلال عام 2016 قامت شركة شيبسى برعاية «دورى الشارع» فى منطقة الأباجية؛ لتوفير فرصة لأطفال الشوارع لممارسة كرة القدم، وتطوير ملاعب رياضية، ودعم الفريق الفائز للسفر إلى كأس أطفال الشوارع فى اسكتلندا 2016، حيث أصبحت منطقة الأباجية المقر الرئيسى لمؤسسة نفس لأطفال الشوارع.

يستمتع المستهلكون بمنتجات «بيبسيكو» بواقع مليار مرة فى اليوم، فى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة فى عام 2017، حيث وصل صافى إيراداتها إلى أكثر من 63 مليار دولار أمريكي؛ بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، وتتضمن «فريتولاي» و«جاتوريد» و«بيبسى كولا» و«كويكر» و«تروبيكانا».

كما تشمل مجموعة منتجات «بيبسيكو» تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات اللذيذة، وتتضمن 22 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكى.

ويشكل «الأداء الهادف» محور عمليات «بيبسيكو»، ونؤمن بأن نجاح الشركة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستدامة العالم الذى نعيش فيه. كما أن التحسين المتواصل للمنتجات التى نبيعها، والعمل بمسئولية لحماية كوكبنا، وتمكين الناس فى جميع أنحاء العالم هو ما يساعد «بيبسيكو» على أن تكون شركة عالمية ناجحة تزود مساهميها ومجتمعاتها بقيمة مجزية طويلة الأجل.