شيبة وعبد الباسط وشاكوش يستحوذون على تترات مسلسلات رمضان

وتابع إن هؤلاء المنتجين يدركون جيدا أن المطربين الشعبيين أصبحت لهم قاعدة جماهيرية عريضة في الشارع المصري منذ فترة

تشهد تترات مسلسلات رمضان 2020 استحواذ كثير من المطربين الشعبيين على أغلب المسلسلات المهمة للنجوم الكبار ، في حين باقي الأعمال الدرامية القليلة يقوم بغناء تتراتها فنانات أخريات مثل أصالة التي تقدم تتر مسلسل “جمع سالم” الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة .

ويستحوذ على أغلب تترات رمضان المطربون الشعبيون مثل ، أحمد شيبة الذي يقوم بغناء تتر مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال وعبد الباسط حمودة الذي يقوم بغناء تتر مسلسل من مسلسلات شهر رمضان .

وحسن شاكوش يغني تتر مسلسل أيضا البرنس للفنان محمد رمضان، وتتر مسلسل عمر ودياب لمصطفى خاطر وعلي ربيع أيضا، وكذلك يغني المطرب الشعبي رضا البحراوي إحدى أغنيات مسلسل “البرنس” .

إسلام خليل : تترات المسلسلات كانت تقدم بمتعة وفن حقيقي سابقا

يرى الشاعر الغنائي إسلام خليل أن استحواذ المطربين الشعبيين على اغنيات مسلسلات رمضان شيئا لا بأس به ، لافتا إلى أن تترات المسلسلات حينما كنا نسمعها بصوت مطرب مثل علي الحجار ومحمد الحلو وحنان ماضي كانت أغنيات راقية وممتعة جدا .

وأضاف أن هذه التترات كانت تقدم بمتعة وفن حقيقي ، لذلك عاشت مع الجمهور لسنوات بعد انتهاء عرض المسلسل، أما التترات حاليا فتعتمد على الشللية في الوسط الفني بين المنتج والمخرج والمطرب .

وأوضح أن التترات التي تقدم منذ فترة للمسلسلات أصبحت لاتعبر عن الدراما المقدمة في هذه المسلسلات ، كأنها اغنيات سجلها المطربون لأنفسهم وأعجبت أبطال المسلسلات فقرروا تقديمها كتتر لمسلسلاتهم .

ويضيف أنه حينما قدم تتر مسلسل الحارة منذ سنوات لم يأت صدفة بل جمعته أكثر من جلسة بينه وبين والمؤلف أحمد عبد الله وقتها حتى يقدم اغنية مميزة للمسلسل وأحبها الجمهور .

وأكد أن فنانا بقيمة عادل امام لانجد تترا لمسلسله لأنه يرى أنه مجرد حشو فقط للأحداث الدرامية ، ويكتفي فقط بوجود موسيقى كتتر .

عصام حسني : المنتجون يرغبون في استغلال نجاحهم وتصدرهم التريند مؤخرا

وقال الشاعر الغنائي عصام حسني إن المنتجين يبحثون هذه الفترة عن استغلال نجاح أي مطرب شعبي أو مهرجانات أيضا ، لأنهم استطاعوا تصدر التريند طيلة الفترة الماضية في مصر باغنياتهم .

وأكد أن هؤلاء المطربين سيأخذون وقتهم لكن بعد فترة شهر رمضان ، ستختفي هوجتهم وقوتهم ، لكن يريد معظم المنتجين استغلال نجاحهم مؤخرا لتقديم أغنيات بصوتهم كتترات وأغنيات لمسلسلات رمضان هذا العام .

وأضاف قائلا أن أغنيات هؤلاء المطربين مثلما حققت تريندا مؤخرا ، ستكون عاملا قويا في جذب الجمهور للمسلسلات التي يغنون لها في شهر رمضان هذا العام، وذلك مايدركه جيدا أي منتج استعان بصوت مثل حسن شاكوش أو عمر كمال أو أي مطرب شعبي أيضا في غناء مسلسلات رمضان 2020 .

زين نصار : المطربون الشعبيون المميزون كثيرون في مصر

بينما يرى الناقد الموسيقي زين نصار أن المطربين الشعبيين المميزين في مصر كثيرين ، لذلك يتهافت عليهم أغلب المنتجين للأعمال الدرامية لتقديم تترات مسلسلاتهم بصوتهم .

وتابع إن هؤلاء المنتجين يدركون جيدا أن المطربين الشعبيين أصبحت لهم قاعدة جماهيرية عريضة في الشارع المصري منذ فترة ، خاصة أن الغناء الشعبي هو الأنجح فى السنوات الاخيرة من حيث ارقام مشاهدات الأغنيات وتصدر المطرب الشعبي لمواقع التواصل الاجتماعي بأي اغنية جديدة .

ولفت نصار إلى أنه ضد غناء مطربي المهرجانات لتترات مسلسلات رمضان ، لأنهم لايحسبون أو يصنفوا كمطربين شعبيين، مشيرا إلى أن تاريخ الفن والغناء المصري يعود لسنوات طويلة ولايصح أن ينتهي به الحال لمطربي المهرجانات بهذه الصورة .

ونوه أيضا بأن الأغنية الشعبية حينما تقدم لمسلسل يكون لها روح ومذاق مختلف ، وتعبر عن أحداث العمل الدرامي في النهاية .