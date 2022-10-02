شون محافظة البحيرة وكفر الشيخ تستقبل 11 ألف طن أرز منذ بداية الموسم حتى اليوم

استقبلت شون محافظتي البحيرة وكفر الشيخ قرابة 11 ألف طن من الأرز الشعير، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

وحسب بيانات محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، فتتواصل أعمال توريد محصول الأرز بالمحافظتين، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 2867 طن بتوريد 323 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174 ألف فدانًا.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز (المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – المحمودية – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة)، وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و 700 طن.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها في حالة الذروة مع الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته، وتسهيل إجراءات الاستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الالتزام بتوريد طن عن كل فدان.

هذا وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

من جهته كشف عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم توريد 8 آلاف و314 طنًا 239 كجم من محصول الأرز الشعير منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وقال الهابط، فى بيان اليوم الأحد، إن استلام أرز الشعير خلال الموسم الحالي يتم من خلال 21 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأكد أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، مشددًا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.