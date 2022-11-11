شون محافظة البحيرة تستقبل 56095 طن أرز منذ بداية الموسم حتى اليوم

أعلنت محافظة البحيرة استمرار أعمال توريد محصول الأرز بشون المحافظة، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى اليوم 65095 طن، بتوريد 146 طنًّا محافظة البحيرة.

جدير بالذكر أن نقاط التجميع لتسلم الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز (المحمودية- إيتاي البارود- شبراخيت- الرحمانية- دمنهور- الدلنجات- كفر الدوار- إدكو- رشيد- النوبارية- أبو حمص- كوم حمادة- حوش عيسى) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفًا و700 طن.

وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكل القرارات المنظمة،

وتشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت السيد وزير التموين بشأن التوريد (حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان مزروع أرزًا).

وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، طبقًا للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة، وذلك طبقًا للمادة التاسعة من القرار نفسه.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.