شون محافظة البحيرة تستقبل 54 ألف طن أرز منذ بداية الموسم

تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 54 ألف طن، بتوريد 451 طنًا من إجمالي المساحة المزروعة، والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز (المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

هذا وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكل القرارات المنظمة، وتشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت وزير التموين بشأن التوريد (حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز)، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم، وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022، إضافة لـ 10 آلاف جنية للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة، وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.