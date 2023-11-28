شون جونز: الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار مصر

قال شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار مصر وذلك منذ عام 1995.

وأضاف جونز خلال منتدي الاستثمار في إدارة مرافق مواقع التراث الثقافي، أن الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة تدرك أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب الأجنبية.

أوضح شون أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة والآثار تعاونت لتطوير مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها.

ولفت إلى أن القاهرة التاريخية هي جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.

وتابع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أنه يتمثل الهدف من ذلك في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.