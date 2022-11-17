شون البحيرة تستقبل 56.9 ألف طن أرز حتى الآن

استمرت أعمال توريد محصول الأرز الشعير بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 56.9 ألف طن بعد توريد 167 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 174.9 ألف فدان.

يذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.

وفي نفس السياق تم تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمي – مدير الرقابة التموينية حملة تموينية بمركز الدلنجات أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 6500 كجم أرز شعير مخالفة للقرارات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا جديدا بشأن الإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص في تسويق واستلام الأرز الشعير المحلي موسم 2022 .

ونص القرار رقم 39 لسنة 2022 والصادر في 9 أكتوبر الماضي، وحصلت ” المال ” على نسخة منه، عبر المادة الاولى، على أنه اعتبارا من غد 10 أكتوبر وحتى الخميس المقبل يتم السماح لكافة المضارب التابعة للقطاع الخاص في تسويق الأرز الشعير موسم 2022 من خلال الإجراءات الآتية.

التقدم لمديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بطلب اعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للعمل ضمن منظومة استلام تسويق الأرز المحلي موسم 2022 موضحا به ”اسم المضرب، وعنوانه، وقدرة المضرب والكمية المستهدفة”.

كما يتم إرفاق عددا من المستندات وتشمل سجل تجاري ساري، وسجل صناعي، وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والبطاقة الضريبية.

ونص القرار على أنه فور التقدم بالطلب واستيفاء للمستندات المشار اليها تقوم المديرية باعتماد المضرب للعمل في تسويق الأرز المحلي موسم 2022 ويتم تشكيل لجنة لاستلام الكميات من الأرز الشعير المحلي موسم 2022 بالمضرب مكونة من الأعضاء الآتية ”مندوب عن مديرية التموين المختصة ” رئيسا ”، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء، ومندوب عن مديرية الزراعة، وصاحب المضرب أو من ينوب عنه ” أمين عهده ” ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

كما نص القرار على أنه فور اعتماد المضرب يقوم بوضع يافطة موضحا بها أن هذا المضرب معتمد من وزارة التموين ويعمل في تسويق الأرز الشعير المحلي موسم 2022 متضمنة على أسعار شراء الأرز الشعير المحلي موسم 2022 .

ونص القرار على أن يتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من اجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح هيئة السلع التموينية.

ونص القرار على أنه في حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلي موسم 2022 لصالح هيئة السلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحا به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز .