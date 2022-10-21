شون البحيرة تستقبل قرابة 37.5 ألف طن أرز ضمن تعليمات وزارة التموين

استقبلت شون محافظة البحيرة كميات من الأرز قدرها 37.5 ألف طن من الأرز، وذلك ضمن تعليمات وزارة التموين بتوريد طن عن كل فدان بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

واستمرت أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 37.5 ألف طن بتوريد حيث تم اليوم فقط توريد 2565 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 174.9 ألف فدان.

وجدير بالذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بجميع القرارات المنظمة وتشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت السيد وزير التموين بشأن التوريد (حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز)، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 إضافة لـ 10 آلاف جنيه للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار.