شومان وقطب وخليل وفتحى يتنافسون على مقاعد حماية المستثمر

منى عبدالبارىتقدم 4 ممثلين عن شركات الأوراق المالية، لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وذلك حتى إغلاق باب تلقى الطلبات الخميس الماضى، ومن المفترض الإعلان قريبًا عن موعد عقد الانتخابات، التى من المنتظر أن تسفر عن اختيار 3 أعضاء فقط.تضم القائمة أسامة شومان، العضو المنتدب لشركة ب

منى عبدالبارى

تقدم 4 ممثلين عن شركات الأوراق المالية، لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وذلك حتى إغلاق باب تلقى الطلبات الخميس الماضى، ومن المفترض الإعلان قريبًا عن موعد عقد الانتخابات، التى من المنتظر أن تسفر عن اختيار 3 أعضاء فقط.

تضم القائمة أسامة شومان، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، وزينب خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وأحمد قطب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لتداول السندات – والعضو الحالى بمجلس إدارة الصندوق- وعيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، العضو بمجلس إدارة الصندوق حاليا.

تنتهى فترة عمل مجلس إدارة الصندوق الحالى فى نوفمبر المقبل، ويتكون المجلس من 9 أعضاء، منهم ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص، وثلاثة عن الشركات الأعضاء بالصندوق يتم اختيارهم بالانتخاب، على أن يكون منهم ممثلًا على الأقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة يختاره رئيس البورصة، وآخر عن شركة والإيداع والقيد يختاره رئيسها، و3 أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة، بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 أعوام، قابلة للتجديد فترة واحدة.

قال عيسى فتحى، إن لديه أجندة يعتزم تطبيقها حال فوزه فى الانتخابات، ترتكز على عدة محاور أبرزها مضاعفة تعويضات المستثمرين مرتين، وزيادة المخصصات المالية لتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة.

وفى المقابل قال أسامة شومان، إن أبرز أهدافه حال نجاحه بانتخابات «حماية المستثمر»، تحويل الصندوق إلى منظمة هادفة للربح، ثم العمل على تعظيم حجم الأموال المتراكمة لدى الصندوق حاليا، البالغة نحو 2 مليار جنيه.

من جانبها قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها، إنه من المقرر أن تقوم لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، بفحص طلبات الترشح، للتأكد من توافر الشروط لدى المتقدمين، خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وذلك بعد اعلانها يوم الخميس الماضى غلق باب تلقى طلبات الترشح وقبول اوراق 4 مرشحين للمنافسة على 3 مقاعد بمجلس ادارة الصندوق.