شوكت وشطانوفي.. ثاني عروض الموسم الثالث من مسرح مصر

رحاب صبحى: تعرض قناة "MBC مصر" يوم الجمعة المُقبل ثاني عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر" مسرحية "شوكت وشطانوفي" مع النجم أشرف عبدالباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، وينضم إليهم كضيف شرف في هذه المسرحية الفنان الكوميدي سليمان عيد. مسرحية…

رحاب صبحى:

تعرض قناة “MBC مصر” يوم الجمعة المُقبل ثاني عروض الموسم الثالث من “مسرح مصر” مسرحية “شوكت وشطانوفي” مع النجم أشرف عبدالباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، وينضم إليهم كضيف شرف في هذه المسرحية الفنان الكوميدي سليمان عيد.

مسرحية “شوكت وشطانوفي” تُعرض في الثامنة من مساء “الجمعة”، وتدور أحداثها في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدى الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها، مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.