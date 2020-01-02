بورصة وشركات

شوكت المراغى يقترب من تولى إدارة قطاع السمسرة فى «برايم القابضة»

ضمن عملية الهيكلة الإدارية
أسماء السيد 11:06 ص, الخميس, 2 يناير 20 11:06 ص, الخميس, 2 يناير 20

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علمت «المال» أن شوكت المراغى -العضو المنتدب فى «إتش سي» لتداول الأوراق المالية- اقترب من تولى منصب رئاسة قطاع السمسرة فى «برايم القابضة».

وأضافت مصادر قريبة الصلة بـ«برايم القابضة» أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين، وذلك فى إطار إعادة الهيكلة الداخلية التى تنفذها الشركة، مشيرة إلى أن تعيين المراغى يتطلب أولا إنهاء إجراءات قانونية واستصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشفت أن حسن شكرى -الذى يشغل منصب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة إتش سي- سيتولى قيادة ذراع السمسرة بها خلفًا للمراغى. وقالت إن قطاع السمسرة لديه خطة تركز على تعاملات الأون لاين ودراسة التوسعات الجغرافية خلال 2020.

وانضم المراغى لشركة «إتش سي» عام 1999، وتولى منصب العضو المنتدب لها فى 2009، كما يشغل منذ فبراير 2016 عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.

كتبت أسماء السيد – مصطفى طلعت

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بقلم أسماء السيد

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