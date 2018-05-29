شوقي: 2.5 مليون طفل يطبق عليهم نظام التعليم الجديد سبتمبر المقبل

سمر السيدأعلن طارق شوقي وزير التعليم تمسكه بنظام التعليم الجديد الذي واجه عدة انتقادات خلال الفترة الماضية.وقال شوقي خلال كلمته بفعاليات حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، إن هناك 2.5 مليون طفل سيطبق عليهم نظام التعليم الجديد بدءا من شهر سبتمبر المقبل.وأشار إلى أن هذا النظام

سمر السيد

أعلن طارق شوقي وزير التعليم تمسكه بنظام التعليم الجديد الذي واجه عدة انتقادات خلال الفترة الماضية.

وقال شوقي خلال كلمته بفعاليات حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، إن هناك 2.5 مليون طفل سيطبق عليهم نظام التعليم الجديد بدءا من شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذا النظام الجديد يتضمن طرقا أخرى لتقييم الطلبة وليست الامتحانات التقليدية

ومن المقرر أن تكون الامتحانات بمعدل كل 3 مرات سنويا، وفق الوزير

وأوضح أن كل تقييمات الطلبة ستكون مختلفة بين المدارس

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف حاليا اعادة بناء المواطن وهو ما تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والثقافة نظرا لأن ثروة مصر في أطفالها.

وأضاف أن اجندة الوزارة لتنفيذ خطة بناء الانسان تتضمن نظام تعليم حديد منذ مرحلة رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي ومدارس تكنولوجية تطبيقية علي معايير الجودة الدولية وتطبيق نظام تعليم معدل منذ الصف الاول الثانوي والمدارس اليابانية .

وأشار إلى أن هذا النظام يتضمن بندين ضرورين هما المعلمون أولا وبنك المعرفة المصري .

