«شوقي» يكشف تفاصيل قرار تعليق الأنشطة المدرسية ويعد بإجراءات إضافية لمواجهة «كورونا»

قال: "تستمر الدراسة في مصر في المدارس والجامعات بلا تغيير، ولا تغيير في المحتوي التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلي".

كشف وزير التعليم الدكتور طارق شوقي تفاصيل قرار تعليق الأنشطة المدرسية، واعدا بإجراءات إضافية لمواجهة فيروس «كورونا»

وكتب وزير التعليم عبر صفحته بفيسبوك تحت عنوان إجابات قاطعة لأسئلة شائعة 4 نقاط بارزة يوضح فيها أسباب إيقاف الإنشطة المدرسة.

وزير التعليم : لا وقف للدراسة أو تغيير منهج أو جدول امتحانات

ورفع الوزير لاءات عدة في وجه من يطالب بتغيير جدول الامتحانات أو المحتوى أو إيقاف الدارسة

وقال: “تستمر الدراسة في مصر في المدارس والجامعات بلا تغيير، ولا تغيير في المحتوي التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلي”.

وأضاف: “لا تغيير في جدول الامتحانات أو الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة في بداية العام”.

وأكد أن تقرر إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي …. الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

هدف قرار وقف الأنشطة

وأوضح وزير التعليم أن الهدف من هذا القرار هو تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين.

وقال إن كلمة “الأنشطة” تعود علي الأنشطة “اللاصفية” مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات ….الخ وكذلك الأنشطة “التربوية” مثل التربية الفنية – التربية الرياضية – التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي -الكومبيوتر ….إلخ.

وأضاف: “تقوم كل مدرسة بإعادة تنظيم الجدول المدرسي بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية مما يعود علي تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي”.

وتابع: “سوف تطبق الوزارة حزمة “إضافية” من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسوف نعلن عنها مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله”.

وقال وزير التعليم: “في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ”.

وأضاف: “تقوم الوزارة بإعداد تعليمات “للدراسة من المنزل” للسنوات من الصف الثالث الي الصف الثامن في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة “في احوال الضرورة”.

وتابع: “الصفوف من العاشر حتي الثاني عشر تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة اما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات”.

وأكد خلو المدارس من فيروس كورونا، قائلا: “لا توجد حالة إيجابية واحدة ، والحمد لله، في مدارسنا المصرية ونجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله”.

وأضاف: “نرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض”.

وتابع: “سوف تراقب الدولة المصرية الوضع المحلي والدولي علي مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري”.