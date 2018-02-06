شوقي يفتتح المرحلة الثانية من أكاديمية السويدي للتعليم الفني

المال- خاص افتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المرحلة الثانية من أكاديمية السويدي للتعليم الفني، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء بسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ورمضان عبدالحميد حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية،…

المال- خاص

افتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المرحلة الثانية من أكاديمية السويدي للتعليم الفني، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء بسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ورمضان عبدالحميد حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى إليكتريك.

وأكد شوقى أهمية التدريب العملى بجانب التعليم النظري خلال دراسة الطالب فى مجال التعليم الفنى، مشيدًا بما تقدمه أكاديمية السويدى فى مجال تطوير التعليم الفنى حيث إن هذا الأسلوب فى التعلم يضخ الشباب المؤهل لريادة الأعمال، والوزارة تعمل على نجاح هذه التجربة والتوسع فيها.

وأشاد بأساليب التدريس النظرية والتدريب العملى واستخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية والخطة التدريبية، كما أثنى على تحويل الكتاب المدرسي لمجموعة ألعاب تعليمية تثير انتباه الطلاب.

وأشار شوقى إلى أن مدارس الشراكة مع السويدي تتبني مبادئ نعمل سويا علي تعميمها ليس فقط في مدارس السويدي ولكن علي المدارس الأخري أيضا مثل: الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص التي تخدم الطالب أولا، والتعلم المبني علي العمل حيث يتتم تدريب الطالب في المصنع كجزء من الدراسة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم سواء علي مستوي تحويل بعض المواد التعليمية إلي مواد تفاعلية الكترونية مما يعطي فرصة للمدارس الأخري للاضطلاع، والاستفادة إلكترونيا كبديلا للمدارس الأخري في حالة عدم توفر فرص التدريب في المصنع.

وأوضح السويدي أن أكاديميَّة السُّويدي للتَّعليم الفنِّي والتى بدأت عام ٢٠١١ كَمَدرَسَة فَنِّية عقب توقيع مبادرة بين “السويدي إلكتريك”، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى تَهدُف إلى تَطوِير التَعلِيم الفَنِّي والتَدرِيب مِن أَجلِ الحُصُول عَلَى عِلاقَة أفضَل بَينَ المَدرَسَة الفَنيَّة وبِيئَة العَمَل الإحترَافِي، بتوفير برنامج تعليميّ متميِّز يركِّز علي تَّدريب وتطوير مهارات الطلَّاب من خلال بيئة عمل حقيقية.