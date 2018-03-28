شوقي يشارك بأسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة 2018 في باريس

المال – خاص



صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى يشارك فى أعمال أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام 2018، تحت شعار “المهارات اللازمة لعالم متصل”، المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 26 إلى 30 مارس 2018، الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ووكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأشار خيرى إلى أن الوزير ألقى كلمة أثناء حفل الافتتاح حول جهود الدولة المصرية نحو اكتساب المهارات الرقمية، وتوفير فرص التعليم الجيدة للجميع فى إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف خيرى أن شوقى التقى عقب حفل الافتتاح بأودري أزولاي مديرة عام اليونسكو، والتقى بجون ميشيل بلانكيه وزير التعليم الفرنسي لبحث أوجه تعزير التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، وكيفية توجيه النظم التعليمية والتدريبية نحو التكنولوجيا، وتزويد المتعلمين بالمهارات الرقمية، وتوسيع نطاق الفرص التي تمكنهم من الحصول عليها.

جدير بالذكر أن أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة يهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة الدولية حول تعليم المهارات الرقمية، وتسهيل الإجراءات لتحقيق عدة أهداف وهي: تعريف وتعميم المهارات الرقمية، وابتكار وتوفير المهارات الرقمية من خلال دعم القدرات المؤسسية والكفاءات الرقمية للمعلمين، والمساواة بين الجنسين لضمان توفير فرص متكافئة فى برامج تنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى توقع الاحتياجات المتغيرة من المهارات.

ويعد أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة منصة لتبادل المعرفة والابتكارات والممارسات الجيدة في التعلم عبر الأجهزة المحمولة.