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شوقي يستعرض تجربة تطوير التعليم مع مسؤولي البنك الدولي

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد البنك الدولي، لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم. كما تناول الاجتماع ، آليات تطوير التعليم الفني ومناقشة أوجه بين الجانبين . لقاء وزير التعليم وممثلي البنك الدولي واستعرض شوقي، خلال…

جهاد سالم 8:35 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 8:35 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد البنك الدولي، لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم.

كما تناول الاجتماع ، آليات تطوير التعليم الفني ومناقشة أوجه بين الجانبين .

لقاء وزير التعليم وممثلي البنك الدولي

واستعرض شوقي، خلال الاجتماع تجربة مصر في تطوير التعليم.

تطوير التعليم بهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل.

واشار الوزير إلي أن المشروع يهدف إلي أن يصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

وتطرق شوقي، إلي الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017.

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واشار الوزير إلي قيام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائى.

الوزير : رؤية تطوير المناهج تناسب المعايير الدولية

وذلك وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين.

ونوه الوزير إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

وحول التعليم الفني، أكد شوقي، أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا.

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ولفت الي ان الوزارة تعمل على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي.

فضلا عن استحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

و أبدى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إعجابه بتجربة مصر في تطوير التعليم.

واكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة دعم البنك الدولي الحالي لاصلاحات التعليم في مصر والوقوف على الدروس المستفادة من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 ومشاركة تلك الدروس مع دول المنطقة.

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جدير بالذكر أن وفد البنك الدولي ضم كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي.

وكذلك السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي.

كما ضم الوفد أندرياس بلوم، مدير قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأميرة كاظم، مسئول أول عمليات لقطاع التعليم، وبرديجيت كرمبتون، خبير أول تعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر الاجمتاع إيمان الرشيدي، مدير الوحدة التنسيقية لمشروع دعم التعليم في مصر.

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بقلم جهاد سالم

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