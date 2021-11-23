شوقي: هناك من يحاول إفشال منظومة التغذية المدرسية ولا توجد حالات تسمم ولكن إدعاءات إعياء (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه هناك من يحاول إفشال منظومة التغذية المدرسية ولا توجد حالات تسمم ولكن إدعاءات إعياء، داعيا أولياء الأمور إلى الاطمئنان تماماً في محافظات كفر الشيخ و قنا و أسيوط. جاء ذلك خلال مداخلة…

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه هناك من يحاول إفشال منظومة التغذية المدرسية ولا توجد حالات تسمم ولكن إدعاءات إعياء، داعيا أولياء الأمور إلى الاطمئنان تماماً في محافظات كفر الشيخ و قنا و أسيوط.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد

وأوضح أنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق في التغذية المدرسية ، لافتا إلى أن تقارير المعامل المركزية في وزارة الصحة أكدت عدم وجود حالة تسمم واحدة و لم يتلقي اي طفل العلاج .

وقال شوقي إنه تم التنسيق مع مديري المديريات و المحافظين في الثلاث محافظات التي شهدت الواقعة والتقارير تؤكد ادعاء إعياء وإدعاء إصابة .

وأشار إلى أن محافظة أسيوط بها 700 الف مستفيد من الوجبة المدرسية والمشروع يغطي 12 مليون طالب يومياً .

و أضاف شوقي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً بالتغذية المدرسية ، مشيرا إلي أن الحديث عن حالات التسمم تكررت في العامين الماضيين ، و ما يحدث هو الإيحاء بالمرض ، و بعض الناس تروج أن هناك تعويض مادي في حالة الإصابة بالمرض .

و تابع شوقي أن البعض يسعي إلى إفشال منظومة التغذية المدرسية ، مطالبا الإعلام بعدم استخدام كلمة التسمم والتأكد من استخدامها بعد صدور قرار ونتيجة وزارة الصحة .

و أكد شوقي أن هناك البعض من يستفيد من ترويج تلك الشائعات ، موضحا أن عدد الطلاب في اسيوط 128 الف طالب لم يصاب أحد منهم ، كما أن بعض صغار تجار موردي الاغذية المدرسية لهم مصلحة في ذلك .

و كشف وزير التموين أن هناك بعض المعلومات تشير إلي أن بعض الأشخاص وعد الناس بالحصول على 500 جنيه للذهاب الي المستشفي والادعاء بالتسمم ، مشيرا إلي أن الأجهزة الأمنية تبحث عن من وراء ذلك .