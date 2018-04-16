شوقي: مليارا دولار تكلفة إصلاح التعليم

جهاد سالم:قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ردا علي تساؤل "المال" أن تكلفة الاستراتيجة الشاملة لتغيير منظومة التعليم تصل إلي ملياري دولار طبقا لتقديرات البنك الدولي مع احتساب الإعداد المتوقعة للطلاب ومتوسطات الزيادة السكانية السنوية. وأضاف شوقي أن الوزارة تأمل أن تصل مخصصات التع

جهاد سالم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ردا علي تساؤل “المال” أن تكلفة الاستراتيجة الشاملة لتغيير منظومة التعليم تصل إلي ملياري دولار طبقا لتقديرات البنك الدولي مع احتساب الإعداد المتوقعة للطلاب ومتوسطات الزيادة السكانية السنوية.



وأضاف شوقي أن الوزارة تأمل أن تصل مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة لما ينص عليه الدستور.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من تكلفة تطوير النظومة التعليمية الشاملة سيكون من حلال منح وقروض ميسرة وبآجال سداد طويلة المدي لافتا إلي ان فترة سماح قرض البنك الدولي 10 سنوات.

وبدأ اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حصول مصر علي قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الاستراتيجية الشاملة لاصلاح التعليم.

وقال شوقي علي هامش المؤتمر ان الاستراتيجية المقدمة من قبل مصر للبنك الدولي مرت بسبعة مراحل مراجعة من قبل لجان دولية قبل وصولها لمرحلة التصويت من الدول الاعضاء بالبنك الولي وحصولها علي موافقة بالاجماع.