شوقي: لا لجان للثانوية بمناطق الحجر وسيارة إسعاف بانتظار أي طالب يشتبه في إصابته بكورونا

قال إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد امتحانات الدور الثاني والتي غالبا ما يفصلها عن امتحانات الدور الأول نحو 6 إلي 8 أسابيع.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم عقد لجان امتحانات الثانوية العامة في المناطق، والقري المعزولة، والتي يطبق عليها الحجر الصحي ، بسبب انتشار فيروس كورونا ، سواء الحالية أو التي ستجد حتى موعد انعقاد الامتحانات.

ولفت الوزير إلي أن طلاب الثانوية العامة بالمناطق المعزولة ، سيؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 ، في الدور الثاني، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم في الحصول على الدرجة الكاملة.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد امتحانات الدور الثاني والتي غالبا ما يفصلها عن امتحانات الدور الأول نحو 6 إلي 8 أسابيع.

ولفت الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث، إلى أن ذلك ينطبق أيضا على الطلاب الذين يثبت إصابتهم بفيروس كورونا أثناء الامتحانات.

وأشار الوزير إلى تخصيص فصول عزل، داخل كل لجنة، في امتحانات الثانوية العامة ، في حال حدوث ، أي اشتباه إصابة الطالب أو ارتفاع درجته حرارته سيتم نقله فورا للجنة العزل ومن ثم يتم نقله بسيارة إسعاف إلي أحد المستشفيات لإجراء التحليلات اللازمة للتأكد من الإصابة.

وأكد أنه في حال ثبوت إصابة الطالب، يتم منحه الحق في دخول امتحان الدور الثاني، والحصول على درجته الفعلية.