شوقي غريب يشرح كيف يستعد «الأوليمبي» لدورة طوكيو بعد جائحة «كورونا»

اللجنة الأوليمبية طلبت من الجهاز الفني تجهيز برنامج إعداد للفريق لمدة 12 شهرًا، وهو ما تم إرساله بعد تجهيزه بواسطة اتحاد الكرة المصري

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، ملامح تجهيز الفريق لدورة طوكيو الأوليمبية في 2021، وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي- إن تم- وسط جائحة فيروس كورونا.

وأوضح غريب، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، أن اللجنة الأوليمبية طلبت من الجهاز الفني تجهيز برنامج إعداد للفريق لمدة 12 شهرًا، وهو ما تم إرساله بعد تجهيزه بواسطة اتحاد الكرة المصري.

وأكد أن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي سيستغل أقل الفرص؛ من أجل تجهيز المنتخب الأوليمبي لدورة طوكيو، خاصًة إذا تم بعد شهر ونصف الشهر من الآن استكمال التصفيات الدولية التابعة للفيفا، ومن ثم سيكون هناك توقف دولي، ولن تكون هناك مباريات محلية، فسيحاولون استغلال هذا الأمر جيدًا.

وأضاف غريب: «أما في حالة عدم استغلالها وعاد النشاط في مصر، سنقوم بعمل معسكر لمدة تتراوح من أسبوع لعشرة أيام، ولكننا أيضًا نركز على فترات التوقف الدولي؛ لأنه لا يمكن عمل معسكرات خلال إقامة الدوري».

وتابع: «إذا أقيمت كأس الأمم الإفريقية بموعدها في يناير المقبل، ستكون فرصة لنا لعمل معسكر للمنتخب الأوليمبي، بينما سيكون المعسكر النهائي في يونيو استعدادًا للدورة الأوليمبية».