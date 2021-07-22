شوقي غريب: واجهنا بطل أوروبا.. النقطة أمامهم أمر جيد في البداية

في الشوط الأول فقدنا العديد من الكرات بسبب التمرير الخاطئ

يرى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن التعادل السلبي اليوم أمام المنتخب الإسباني، هو أمر جيد، خاصًة وأن الفراعنة لم يخوضوا أي مباريات منذ فترة طويلة، الأمر الذي أدى للظهور بأداء ليس الأفضل على المستوى الهجومي.

وتحدث شوقي غريب، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة: «لم نلعب مباريات منذ فترة طويلة وكنت متخوفا من هذا الأمر، أول مباراة للثلاثي الكبير مع الفريق، وأول مباراة لهؤلاء اللاعبين في البطولة. كل هذا يجعلني سعيدًا بالنتيجة».

وأضاف: «تحسنا كثيرًا في الشوط الثاني وكنا أفضل هجوميا. في الشوط الأول فقدنا العديد من الكرات بسبب التمرير الخاطئ، لكننا تحسنا في الشوط الثاني»

وتابع: «في النهاية، نحن كنا نواجه بطل أوروبا، وفريق يملك في قوامه العديد من لاعبي المنتخب الأول. لذلك فالنقطة أمامهم أمر جيد».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين، في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.