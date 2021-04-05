شوقي : عملنا امتحان لأولي ثانوي والنتيجة 80% من الدفعة غشوه (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، إنه سيتم في شهر إبريل الجاري عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا، وذلك نتيجة زيادات حالات الغش التي حدثت في فبراير ومارس الماضيين.

واضاف شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أن دفعة أولي ثانوي تم عقد امتحان لهم في فبراير الماضي بنظام الالكتروني.

واكد شوقي ، أن 80٪ من الدفعة غشوا الامتحان والـ 20٪ شاطرين أدوا الامتحان بأمانة، موضحا أن متوسط نجاح الدفعة بعدد 650 ألف طالب في مادة الجغرافيا 97٪ و الرياضيات 94٪ .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم عقد الامتحانات في المدارس وستكون ورقية كما سيكون هناك مراقب من خارج المدرسة .