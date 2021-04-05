لايف

شوقي : عملنا امتحان لأولي ثانوي والنتيجة 80% من الدفعة غشوه (فيديو)

مؤكدا أن 20% شاطرين أدوا الامتحان بأمانة،
محمد مجدي 12:54 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 12:54 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، إنه سيتم في شهر إبريل الجاري عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا، وذلك نتيجة زيادات حالات الغش التي حدثت في فبراير ومارس الماضيين.

واضاف شوقي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أن دفعة أولي ثانوي تم عقد امتحان لهم في فبراير الماضي بنظام الالكتروني.

اقرأ أيضا  محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات لشهر رمضان

واكد شوقي ، أن 80٪ من الدفعة غشوا الامتحان والـ 20٪ شاطرين أدوا الامتحان بأمانة، موضحا أن متوسط نجاح الدفعة بعدد 650 ألف طالب في مادة الجغرافيا 97٪ و الرياضيات 94٪ .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم عقد الامتحانات في المدارس وستكون ورقية كما سيكون هناك مراقب من خارج المدرسة .

اقرأ أيضا  انتشال سيارة تقل أسرة من مياه قناة السويس في بورسعيد.. ومصرع طفل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التعليم: إدخال رموز هيروغليفية في منهج رابعة ابتدائى (فيديو)

محمد مجدي 12:51 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

كشف ملابسات وفاة طفلين بعد تناولهما وجبة سريعة التحضير بأسوان

أماني عوض 12:24 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

مصدر أمني ينفي اندلاع حريق هائل في عقار بمساكن صلاح سالم بحلوان

أماني عوض 12:14 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في مصر.. حار على القاهرة وأتربة عالقة

دعاء محمود 12:03 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

متحدث الصحة: تطعيم 177 ألفا بلقاح كورونا و928 ألفا قاموا بالتسجيل (فيديو)

محمد مجدي 11:57 م, الأثنين, 5 أبريل 21

البنك الأهلي يساهم فى تطوير كوبري المانسترلي الأثري

الحسينى حسن 11:40 م, الأثنين, 5 أبريل 21